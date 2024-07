Le nuove tendenze unghie dell'estate 2024, dalle Aura Nails allo stile Bridgerton

Le tendenze unghie dell'estate 2024 portano con sé una ventata di novità e stile, perfette per chi ama sperimentare con le proprie manicure. Da effetti sfumati a colori pastello, ogni stile ha il suo fascino unico.

Tra le tendenze più hot troviamo le Baby Boomer, l'effetto Aura Nails e l'Ombrè, perfetti per chi ama un look raffinato e delicato. Per le amanti dei colori pastello, ecco la tendenza Bridgerton, ispirata all'omonima serie Netflix, con sfumature di glicine e celeste pastello. Infine, per chi non rinuncia mai all'eleganza classica, le intramontabili Granny Nails con le loro tonalità nude raffinate.

Scopriamo quindi insieme le tendenze unghie più in voga del momento: Aura Nails, Ombrè, Baby Boomer, Bridgerton e Granny Nails.

Aura Nails, Ombrè e Baby Boomer: l'eleganza delle unghie sfumate

Le unghie sfumate continuano a dominare la scena delle tendenze unghie per l'estate 2024, grazie alla loro versatilità e raffinatezza. Tra le varianti più popolari troviamo le Baby Boomer, le Aura Nails e le Ombrè.

Baby Boomer

Le Baby Boomer sono un classico intramontabile che torna sempre di moda e danno vita ad un effetto sfumato delicato e raffinato, perfetto per ogni occasione.

Aura Nails

Questa tecnica innovativa combina colori vivaci e sfumature delicate per creare un look unico e accattivante. Ideale per chi vuole aggiungere un tocco magico e luminoso alle proprie unghie, l'effetto Aura Nails si distingue per le sue sfumature cangianti, da ottenere con smalti semipermanenti dai riflessi iridescenti o con polveri cromate.

Ombrè Nails

Sempre di moda, le Ombrè Nails giocano con le sfumature di colore creando un effetto degradé elegante e personalizzabile con infinite combinazioni di colori. Per creare l'effetto Ombrè, è necessario utilizzare smalti di tonalità simili e una spugnetta per sfumare i colori.

Per ottenere questi effetti a casa, è possibile utilizzare la Baby Boomer Airbrush di Neonail, una polvere per unghie in spray che permette di applicare il colore in modo graduale e sfumato. Disponibili nelle delicate tonalità di rosa o pesca, questa polvere spray è facile da applicare e garantisce una copertura graduale e un effetto sfumato impeccabile.

Tendenza Bridgerton: smalti pastello per una manicure romantica

La serie del momento, Bridgerton, ha ispirato una nuova tendenza manicure caratterizzata da colori pastello e delicati finish glitterati. I colori glicine e celeste pastello, rappresentati rispettivamente dagli smalti semipermanenti Purple-mazing e Blue-ming di Neonail, sono perfetti per ricreare un look romantico e sofisticato. Questi smalti offrono una coprenza semi-trasparente con un tocco di glitter, rendendo le unghie scintillanti e chic.

Tendenza Granny Nails: il nude raffinato

Il nude è un classico intramontabile che non passa mai di moda. Le "Granny Nails" rappresentano la scelta ideale per chi desidera una manicure elegante e discreta. Per ottenere questo look, è possibile utilizzare il Revital Base Fiber Rosy Blush di Neonail, una base pigmentata con effetto rinforzante e livellante, oppure il Baby Boomer Rose Base, una formula semitrasparente con proprietà rinforzanti e una delicata colorazione rosata.



Come abbiamo visto, le tendenze unghie dell'estate 2024 offrono opzioni per tutti i gusti, dalle sfumature sofisticate alle tonalità pastello ispirate a Bridgerton, fino all'eleganza senza tempo del nude. Che tu preferisca un look audace o raffinato, queste tendenze ti permetteranno di esprimere la tua personalità attraverso le tue unghie. Scegli lo stile che più ti rappresenta e preparati a sfoggiare una manicure impeccabile!

