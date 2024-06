Beauty case uomo in vacanza: i prodotti essenziali per barba, capelli e pelle

Si avvicinano le vacanze e con loro arriva il momento di preparare i bagagli, beauty case compreso.

Per tutti gli uomini in partenza per un viaggio o per un weekend fuori porta, i master barber Barberino’s, la catena di barbershop Made in Italy che sta rivoluzionando la professione del barbiere, consigliano i prodotti che non possono mancare nel perfetto beauty case maschile per prendersi cura di pelle, barba e capelli, proteggerli dal sole e dalla salsedine e non rinunciare allo stile, neanche in vacanza.

Sì, all’idratazione del viso, anche d’estate

In estate la parola d’ordine è “idratazione”, a partire da quella della pelle del viso, che è per sua natura più delicata e più esposta al sole. Nel beauty case perfetto non possono quindi mancare prodotti idratanti, nutrienti e pensati appositamente per la cute maschile, che, rispetto a quella femminile, è più compatta, più ricca di collagene e di ghiandole sebacee, che la rendono più incline a impurità e acne. L’ideale, per evitare uno spiacevole effetto “unto”, è optare per un prodotto a rapido assorbimento.

Il caldo porta a lavaggi frequenti? Nel beauty lo shampoo giusto

Delicati, secchi, grassi, in caduta. I capelli sono tutti diversi e saper scegliere lo shampoo con attenzione significa prendersi cura della propria chioma facendola crescere forte e in salute. Per chi ha bisogno di un trattamento giornaliero, meglio optare per soluzioni dedicate e rinfrescanti, come uno shampoo per uso quotidiano a base di menta. Chi, invece, ha capelli in caduta, fragili o sfibrati, dovrebbe preferire soluzioni rinvigorenti, come uno shampoo anticaduta arricchito con caffeina. Infine, chi ha sebo in eccesso dovrebbe prediligere prodotti ad azione purificante, come uno shampoo per capelli grassi.

Curare anche la barba, per combattere la salsedine

Soprattutto dopo una giornata al mare è fondamentale lavare con acqua dolce anche la barba, così da eliminare la salsedine che potrebbe danneggiare i peli e renderli più fragili. Per farlo, però, bisogna utilizzare uno shampoo specifico, che nutre e deterge rispettando il pH naturale della barba, che è diverso da quello dei capelli. Per completare il trattamento e per un’extra idratazione, i master barber consigliano inoltre l’applicazione di un balsamo barba idratante.

Per un booster di idratazione post spiaggia: l’olio di Argan

Dopo giorni trascorsi al sole, barba e capelli potrebbero avere bisogno di un ulteriore aiuto per contrastare la secchezza. Per combatterla o prevenirla esistono oli specifici che non solo contribuiscono a ridurre la sensazione di prurito sulla pelle, ma aiutano anche il pelo e il capello a reidratarsi e rigenerarsi; è il caso dell’Olio d’Argan, utile a ripristinare il film idrolipidico danneggiato dal sole. I master barber Barberino’s consigliano di applicarlo dopo la doccia, quando la cute è più ricettiva e assorbe più facilmente tutti i nutrienti.

I prodotti per la rasatura, per chi preferisce uno stile clean shave

La rasatura, insieme al sole, al vento e al sale, può essere un’ulteriore fonte di stress per la pelle del viso. È quindi importante prendersi cura della cute sia prima che dopo il dopo il rasoio, così da evitare il più possibile rossori e irritazioni. Per preparare la pelle, via libera a oli ricchi di vitamine e agenti lenitivi naturali. Dopo la rasatura, invece è buona regola utilizzare un balsamo dopobarba lenitivo e idratante.

La spazzola da barba, per chi cerca un look ordinato

Per chi preferisce la barba lunga, ma ordinata, indispensabile è anche una spazzola per barba, meglio se compatta e da viaggio, progettata per sciogliere delicatamente i nodi e togliere le impurità. Inoltre, durante il massaggio sulla cute, questo accessorio offre un piacevole effetto scrub e aiuta a rimuovere le cellule morte contribuendo anche alla salute e alla rigenerazione della pelle.

Gli alleati per lo styling: creme, paste e spray

Nel beauty case perfetto non possono mancare i prodotti per lo styling, che aiutano non solo a modellare la chioma, ma anche a sigillare le cuticole del capello trattenendo l’idratazione.

