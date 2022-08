In barba al caldo, la vacanza inizia da Bullfrog

Caronte impazza, le temperature si impennano e il dubbio sorge spontaneo: e se mi tagliassi la barba?

In realtà, la barba, come gli altri peli del corpo, ha una funzione termoregolatrice, protegge dai raggi solari e diminuisce la sudorazione, quindi, se la amate, non c’è alcun bisogno di rinunciarvi, basta accorciarla per un look più cool e concedersi un po’ di manutenzione in più.

L’ideale è farsi consigliare da un barbiere esperto, che non solo studierà un taglio che si adatti alla conformazione del volto, con contorni più naturali o più netti, maggior pienezza nel mento e sfumature verso guance e tempie, e che vi saprà indicare tutto ciò che serve per una barba a prova di vacanza.

I consigli per la cura della barba in estate

Poi, però, se vacanza deve essere, che vacanza sia, con alcuni accorgimenti suggeriti dagli esperti Bullfrog, la catena di barber shop che si prende cura di capelli, barba e baffi intercettando il meglio delle diverse scuole e tendenze: sale, cloro e birra sono nemici naturali della barba che, tra un tuffo e un aperitivo, può risultare secca, crespa e ruvida.

È importante, perciò, sciacquarla con acqua dolce e trattarla con prodotti specifici, come un burro nutriente, da utilizzare una volta alla settimana sotto la doccia, e balsamo e olio, perfetti anche per trattamenti notturni.

Per tenere d’occhio i contorni e godersi la bellezza di una barba ad alta definizione poi, è bene utilizzare un prodotto che assicuri una rasatura delicata ma, allo stesso tempo, accurata e molto precisa, creando un sottile strato di protezione tra la lama del rasoio e la pelle e riducendo il rischio di arrossamenti, tagli e graffi.

Inoltre, non commettete l’errore di credere che non serva un dopobarba solo perché vi siete rasati solo su aree circoscritte del viso. Il dopobarba, infatti, è fondamentale per ammorbidire la pelle, ma anche lenirla dopo la rasatura, idratarla e pulirla in profondità, evitando evitare la fastidiosa comparsa dei peli incarniti.

Anche d’estate, quindi, ok alla barba, magari più corta e spazzolata con una spazzola con setole di cinghiale che si presta meglio del pettine alle lunghezze più ridotte, pulisce in profondità e aiuta a distribuire i prodotti omogeneamente su tutta la barba.

Vediamo quindi insieme i prodotti Bullfrog da acquistare per la cura della barba.

Balsamo barba multifunzione All-In-One Balm

Il balsamo multifunzione è un alleato prezioso per la cura della barba. Ideale per ammorbidire e domare anche le barbe più dure e ribelli, questo balsamo nutre senza appesantire e idrata la pelle del viso e del corpo. Inoltre, è perfetto anche per lenire le irritazioni della pelle dopo la rasatura.

Modalità d’uso: distribuire una generosa dose di prodotto sulla barba e spazzolare. In alternativa massaggiare sul viso dopo la rasatura o utilizzare per nutrire i capelli.

Olio barba multifunzione Secret Potion n.2

Perfetto prima, durante e dopo la rasatura, l'Olio Multifunzione Secret Potion N.2 è l'insostituibile formula segreta dei barbieri Bullfrog, ideale per ottenere rasature impeccabili e per nutrire le barbe di ogni tipo, grazie alla sua texture leggera.

Questo olio multifunzione può essere utilizzato sia come trattamento pre-rasatura che come finish per rendere la barba più morbida e meno crespa, ed ha una formula soft, dalla texture più asciutta, che combina estratto di fico d'india, olio di girasole, olio di jojoba, estratto di rosmarino e olio di germe di grano, per ricreare una composizione ricca ma leggera.

Modalità d’uso: distribuire qualche goccia di prodotto sulla barba e spazzolare. In alternativa, massaggiare sul viso prima di applicare la crema da rasatura.

Pasta esfoliante lavabarba

Una pasta esfoliante che deterge in profondità, perfetta per il benessere della tua barba.

Ideale per detergere in profondità e ottenere un aspetto più lucido, morbido e ordinato, e ispirata alle paste lavamani utilizzate in officina, la pasta esfoliante lavabarba di Bullfrog è perfetta come trattamento preparatorio al servizio di full beard reshaping effettuato in salone.

Le particelle esfolianti utilizzate sono granelli di zucchero, addolcenti e idrosolubili: la barba risulta così più morbida e il risciacquo particolarmente facile. La formula, inoltre, contiene uno speciale ingrediente anti-odore di origine vegetale, perfetto per aiutare ad eliminare dalla barba odore di cibo o di fumo.

Siero idratante anti stress

Il siero idratante anti-stress è un gel dalla texture fluida e leggera, che spicca per le sue proprietà idratanti. Dona alla pelle un aspetto disteso a lungo, rende il volto più luminoso e ha un effetto water-bomb, responsabile di una piacevole sensazione di comfort, grazie a un mix di acidi ialuronici.

Modalità d’uso: applicare una noce di prodotto sul viso pulito, possibilmente dopo averlo deterso con il Gel Esfoliante Anti-Stress, per enfatizzare l'azione rilassante e distensiva della canapa. Far assorbire il siero con un massaggio delicato.

Agnostico Lozione Dopobarba

Un trattamento post rasatura perfetto: ammorbidisce la pelle e lenisce le irritazioni dovute al rasoio.

Realizzato con la formula segreta dei barbieri Bullfrog e ideale per un'azione lenitiva e rinfrescante, la Lozione Dopobarba Agnostico è un gel leggero ed evanescente, dall'intensa azione rinfrescante, per un massaggio confortevole e rinvigorente sul viso, da applicare dopo l'abituale rasatura. Arricchito con Allantoina, Pantenolo ed Estratto di radice di Rusco, dalle proprietà lenitive ed emollienti e un piacevole tocco rinfrescante, Agnostico Lozione Dopobarba è l’aftershave splash che coniuga la tradizione dell’aftershave alcolico alla fragranza unica ed inconfondibile di Agnostico.

Modalità d’uso: distribuire una generosa dose di prodotto sulla pelle del viso appena rasata e massaggiare.

Maschera notte viso e barba Botanical Anti-Stress

Perfetta per la cura del viso e della barba, questa maschera idratante è ideale sia per la notte che per il giorno.

La Maschera Notturna Anti-stress, infatti, è un'emulsione leggera e avvolgente, perfetta per prendersi cura della barba e del viso, idratando la pelle e rigenerando la barba durante il riposo notturno. La sua formula condizionante restituisce al risveglio una barba più lucida e morbida, nutrendola con i suoi attivi naturali senza appesantirla, e garantisce alla pelle un'idratazione profonda, donandole luminosità.

Inoltre, è perfetta non solo come trattamento anti-stress notturno, ma anche di giorno, quando la barba lo necessita.

