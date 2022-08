Intimo uomo: i migliori per ogni modello

Quando si tratta di dover scegliere l’intimo maschile, ci si trova spesso dinanzi all’eterno dilemma: boxer o slip? Ma, ovviamente, non finisce qui. Infatti, nello scegliere l’intimo giusto, oltre che le abitudini e i gusti personali, è importante tenere in considerazione il contesto in cui indossarli (ad esempio, nel caso in cui si debba svolgere un’attività sportiva, lo slip è indubbiamente più comodo e pratico), la qualità dei tessuti (stando per molte ore a contatto con la nostra pelle, l’intimo deve essere realizzato con tessuti delicati e traspiranti) e l’aspetto estetico, prediligendo quei modelli in grado di valorizzare il proprio aspetto fisico e, allo stesso tempo, occultarne i difetti.

Abbiamo quindi scelto 11 diversi modelli di intimo da uomo, adatti ad ogni occasione, gusto e fisico! Scoprili subito!

Boxer in cotone dal taglio ampio american style

Set da 6 paia di boxer da uomo in 100% cotone, dal taglio largo in stile americano marcato Lower East. Il tessuto è leggero e i boxer risultano comodi e traspiranti. La fascia in vita risulta confortevole e le cuciture doppie assicurano resistenza. Dalla fantasia a quadri in diversi colori, questi boxer sono comodissimi, ma con stile.

Scopri di più su Amazon.it

Boxer aderente da uomo di Emporio Armani Underwear

Confezione da 3 paia di boxer aderenti, in colori diversi (a tinta unita bianco, nero e grigio) e realizzati in cotone stretch (95% cotone, 5% elastan). L’elastico in vita è in contrasto con il colore del boxer e presenta il classico logo del brand. Dalla buona fattura e l’ottima vestibilità, questi boxer di Emporio Armani sono assolutamente originali (con certificato di autenticità incluso), sono di media lunghezza e risultano comodissimi quando indossati.

Scopri di più su Amazon.it

Slip classico in cotone Fruit of the Loom

Slip classico bianco in 100% cotone, ideale per chi cerca un intimo comodo e per chi ha la pelle sensibile e soffre di allergie. Vestono bene, hanno un taglio essenziale e un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre sono traspiranti e vestono comodo.

Scopri di più su Amazon.it

Boxer Brief uomo di Emporio Armani Underwear

La confezione da 2 pezzi della serie "Stretch Cotton" di Emporio Armani convince grazie ai tessuti di alta qualità, realizzati in misto cotone jersey molto morbido, e al massimo comfort. Il taglio aderente e il materiale morbido rendono questi slip il compagno ideale per ogni giorno. Lavabili in lavatrice, tra i punti di forza impossibile non nominare il logo incorporato "EA" sull’elastico in vita.

Scopri di più su Amazon.it

Slip in cotone stretch di Calvin Klein Underwear

Confezione da 3 paia di slip neri in cotone elasticizzato (95% cotone, 5% elastan) marcati Calvin Klein. Il prodotto è originale, e sull’elastico in vita, in contrasto con il colore dello slip, c’è l’iconico logo del brand. Dalla vestibilità comoda e il design classico, questi slip sono realizzati in cotone morbido e resistente e sono di ottima fattura: belli da vedere e comodi da indossare!

Scopri di più su Amazon.it

Boxer ampi in cotone – anche per taglie extra large

Un pack da 6 paia di boxer marcati MioRalini. Perfetti anche per le taglie comode ed extra large, questi boxer sono realizzati in morbidissimo cotone di qualità, molto comodi da indossare e dal taglio ampio, in stile americano. Inoltre, sono privi di cuciture laterali, sono disponibili sia con che senza bottoni, in diversi colori e fantasie e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

Scopri di più su Amazon.it

Boxer sportivi elasticizzati di Under Armour

Leggeri, ad asciugatura rapida e comodi, i boxer di Under Armour convincono grazie ai materiali di alta qualità e sono adatti sia alle attività sportive che a quelle quotidiane. Il tessuto Charged Cotton (57% cotone, 38% poliestere e 5% elastan) ha un effetto sulla pelle simile a quello del cotone naturale, ma asciuga più in fretta e risulta decisamente più elastico. Inoltre, la lavorazione priva di cuciture posteriori e laterali rendono questi capi di intimo uomo particolarmente comodi, hanno una vestibilità aderente e lasciano piena libertà di movimento, grazie al tessuto elasticizzato in 4 direzioni e all’elastico performante.

Scopri di più su Amazon.it

Intimo Sportivo Puma – pacco da due slip

Gli slip Puma Active hanno tutte le carte in regola per essere i migliori alleati per lo sport. Il morbido tessuto elasticizzato (90% Poliestere, 10% Elastan) garantisce la massima libertà di movimento, mentre la struttura del tessuto, che dissipa l'umidità e possiede proprietà antibatteriche, elimina il sudore in eccesso e la formazione dei cattivi odori. Rifiniti con pannelli in mesh traspirante, che assicurano la giusta ventilazione, questi slip sono di ottima qualità, perfettamente contenitivi, traspiranti e comodi da indossare.

Scopri di più su Amazon.it

Boxer corti in cotone di CityLife

Il multipack di CityLife si compone di 6 boxer corti ma ampi e molto comodi. Realizzati in 100% puro cotone di ottima qualità, questi boxer sono disponibili in diversi colori e fantasie, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, calzano alla perfezione e resistono benissimo ai lavaggi in lavatrice, senza restringersi né perdere colore. Inoltre, sono comodissimi e leggeri da indossare, non comprimono, non sono elasticizzati e sono adatti per tutte le stagioni.

Scopri di più su Amazon.it

Boxer elasticizzati Calvin Klein - pacco da tre

L’intimo uomo Calvin Klein è noto per il suo stile iconico, il design classico e l'eccellente qualità. Il multipack a marchio Calvin Klein si compone di 3 boxer realizzati in morbido cotone elasticizzato (95% Cotone, 5% Elastan) con vestibilità regular ed elastico iconico in vita con logo Calvin Klein. I boxer sono originali, hanno una vestibilità comoda e moderna e sono molto morbidi e comodi da indossare.

Scopri di più su Amazon.it

Pacco da 6 slip uomo di Navigare

Un multipack da 6 slip uomo, realizzati in cotone morbido e di eccellente qualità, molto confortevoli e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, hanno un’ottima vestibilità, sono alti in vita e resistono molto bene ai lavaggi in lavatrice, senza stingere o deformarsi.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!