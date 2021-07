Nuovi Rasoi Remington: doccia, barba e look contemporaneamente

Tempo di vacanze, di mare e di sole. Tempo da dedicare alle attività che ci piacciono e ci rendono felici, mantenendo sempre un look impeccabile.

Da Remington, brand impegnato a livello mondiale nella creazione e commercializzazione di prodotti per la cura della persona sia maschile che femminile, arrivano ora i nuovi rasoi completamente impermeabili F6 e R6 Style Series Aqua. Analizziamoli nel dettaglio.

Rasoio Style Series Aqua F6

Doccia, barba e look contemporaneamente. Una possibilità data dal rasoio a lamina Style Series Aqua F6: 100% impermeabile per una rasatura su pelle asciutta o bagnata. Il tutto, senza pregiudicare il risultato, ovvero una rasatura profonda e confortevole resa ancora più semplice grazie al rifinitore Intercept con micropettine che facilita la cattura dei peli più aderenti alla pelle.

Il massimo controllo durante la rasatura è garantito, invece, dalla testina pivotante con blocco e dalla doppia lamina flessibile indipendente.

Di seguito la scheda tecnica del rasoio Style Series Aqua F6:

-Rasoio a lamina con sistema Aqua Blade per una rasatura a secco o con acqua

-100% resistente all'acqua

-Accessorio per un look barba di 3 giorni

-Testina oscillante con blocco

-Doppia lamina flessibile indipendente

-Rifinitore Intercept con micro pettine

-Rifinitore a scomparsa

-Ricaricabile - fino a 60 minuti di autonomia

-Carica completa in 90 minuti

-Carica rapida in 5 minuti

-Carica USB

-Indicatori LED a 2 stadi

-Facile pulizia

-Astuccio da viaggio

Prezzo al pubblico consigliato: 80 euro

Scopri di più su Amazon.it

Rasoio Style Series Aqua R6

Se ami la sensazione rinfrescante di una rasatura bagnata, ma anche la comodità di una rasatura asciutta, non dovrai più scegliere. Con il rasoio a lame rotanti Remington Style Series Aqua R6 sarà possibile fare entrambe le cose. Progettato per essere impermeabile a 100%, permette di fare la doccia, la barba e creare il proprio stile con facilità e meno irritazioni. L'impugnatura ergonomica offre comfort e controllo, mentre l'autonomia di 60 minuti in modalità ricaricabile garantisce molte rasature con una sola carica.

Da segnalare, per chi ricerca una rasatura meno profonda ideale per creare un look "barba di 3 giorni" la disponibilità dell'accessorio Stubble Styler da utilizzare sul rasoio a lame rotanti Style Series Aqua R6.

Scheda tecnica Style Series Aqua R6:

-Rasoio a lame rotanti con sistema Aqua Blade per una rasatura a secco o con acqua

-100% resistente all'acqua

-Accessorio per un look barba di 3 giorni

-Lame a doppia traccia

-Lame flessibili e collo oscillante

-Rifinitore a scomparsa

-Ricaricabile - fino a 60 minuti di autonomia

-Carica completa in 90 minuti

-Carica rapida in 5 minuti

-Carica USB

-Doppio indicatore LED a 3 stadi

-Astuccio da viaggio

Prezzo al pubblico consigliato: 80 euro

Scopri di più su Amazon a 77 euro