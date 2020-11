Da Panasonic due interessanti novità nel settore della rasatura maschile

Arrivano da Panasonic due interessanti prodotti per la rasatura maschile: il regolabarba / tagliacapelli ER-BG62 e il rasoio ES-LV67.

Regolabarba / Tagliacapelli Panasonic ER-BG62

Il Panasonic ER-GB62 è un elegante e versatile regolabarba/tagliacapelli ad alta precisione. Basta cambiare gli accessori per curare barba, capelli e corpo, con la massima facilità. Puoi regolare la barba e i peli del corpo in modo uniforme, apportare ritocchi e tagliare i capelli. Le resistenti lame in acciaio inossidabile consentono un taglio preciso senza graffiare o tirare la pelle. Regolano rapidamente anche i peli più spessi e duri.

Inoltre il design lavabile consente di lavare il regolabarba e il tagliacapelli sotto l’acqua corrente, per una manutenzione semplice e rapida.



Infine il prezzo, il regolabarba / tagliacapelli Panasonic ER-BG62 può essere acquistato a 64,99 euro.

Rasoio Panasonic ES-LV67

Dotato del reattivo sensore di densità della barba di Panasonic, ES-LV67 regola automaticamente la potenza e segue perfettamente la forma del viso per assicurare una rasatura delicata e personalizzata. Il motore lineare ultra-rapido è il cuore del rasoio. Azionato da un magnete in neodimio ad alta resistenza, muove le lame al ritmo di 70.000 azioni trasversali al minuto, facendole scivolare efficacemente anche se la barba è particolarmente folta. La velocità di taglio rimane stabile fino all’esaurimento della batteria, assicurando un risultato finale sempre uniforme e professionale.

Il nuovo indicatore a LED di ES-LV67 segnala il livello di carica della batteria e lo stato di accensione del rasoio. Il kit comprende un adattatore in c.a., olio e spazzola per la pulizia per un funzionamento ottimale anche in viaggio.

La solida struttura è progettata per essere 100% impermeabile e lavabile, per radersi ovunque e avere una barba sempre impeccabile anche all’ultimo minuto o quando il tempo scarseggia.

Il rasoio Panasonic ES-LV67 è acquistabile al prezzo di 199,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 110 euro con uno sconto del 45%