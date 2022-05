Recensione rasoio a lamina Remington Virtually Indestructible

Dopo la prova del tagliacapelli Pro Power Titanium Plus, torniamo oggi ad occuparci di Remington. L'azienda americana ha, di recente, lanciato sul mercato due rasoi della gamma Virtually Indestructible: il modello PF7855 a lamina, oggetto della nostra recensione, e il PR1855 a lame rotanti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche e le prestazioni del rasoio a lamina Remington Virtually Indestructible PF7855.

Design e caratteristiche tecniche

Remington Virtually Indestructible si presenta con una scocca in policarbonato gialla ed impugnatura gommata di colore grigio. Sul retro troviamo il rifinitore a scomparsa, mentre all?anteriore è presente il comando di alimentazione con una singola velocità disponibile.

Non dimentichiamo la presa proprietaria in basso per la ricarica della batteria, con led di stato. Questo rasoio può essere utilizzato sia connesso alla presa di corrente che in modalità ricaricabile.

Passiamo alla parte superiore dove troviamo due lamine indipendenti mobili, con supporto a molla, ed un rifinitore centrale progettato per catturare i peli più lunghi e bassi che possono essere facilmente tralasciati al passaggio della lamine.

Non dimentichiamo, infine, il collo oscillante e l?accessorio per la barba dei tre giorni incluso nella confezione. In dotazione troviamo anche un cavo con presa USB ed un piccolo pennello per la pulizia del rasoio.

Prodotto completamente lavabile e resistente all'acqua.

Esperienza d?uso e prezzo

Terminiamo la prova del Remington Virtually Indestructible analizzando le sue prestazioni con un giudizio in generale positivo.

Un prodotto resistente e dalla buona qualità costruttiva. Il corpo in policarbonato è stato progettato per resistere a colpi, urti e cadute, con un design ergonomico facile da maneggiare.

La testina pivotante e le lame flessibili ed indipendenti garantiscono una rasatura uniforme con una pelle liscia e senza irritazioni. Scendendo nel dettaglio, il rasoio a lamina Remington Virtually Indestructible si adatta facilmente al profilo del viso riuscendo a garantire un?efficace rasatura anche nelle zone più scomode da raggiungere come la mascella o sotto il mento.

Proseguiamo con la batteria ricaricabile tramite USB in circa 2 ore ed in grado di garantire un'autonomia fino a 60 minuti.

Non dimentichiamo la garanzia di 5 anni con un anno aggiuntivo registrando il prodotto sul sito dell?azienda.

Infine i prezzi. Entrambi i modelli della gamma Remington Virtually Indestructible sono acquistabili al prezzo di listino di 60 euro.

