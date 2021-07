Recensione Tagliacapelli Remington Pro Power Titanium Plus

Oggetto oggi della nostra prova è il tagliacapelli Pro Power Titanium Plus (HC7151) di Remington, acquistabile a 52 euro.

Un versatile prodotto dotato di due pratici pettini regolabili, da 1 a 44 mm, e alimentato da una batteria al litio che garantisce un'autonomia fino a 75 minuti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del tagliacapelli Remington Pro Power Titanium Plus.

Caratteristiche e confezione

Il Remington Pro Power Titanium Plus è un tagliacapelli con impugnatura interamente in plastica e lati cromati. Nella parte superiore troviamo il comando di alimentazione con due velocità disponibili, mentre sul retro è presente un pratico selettore che consente di scegliere la lunghezza del taglio da 1 a 44 mm.

Scendendo nel dettaglio, il Pro Power Titanium Plus è dotato di due pettini regolabili “slideselect” che possono essere facilmente agganciati sopra le lame. Il selettore citato in precedenza consente di far scorrere i pettini in altezza; il primo pettine è ideale per tagli corti da 1 a 21 mm, il secondo per capelli più lunghi, da 24 a 44 mm.

Il Remington può anche essere usato senza pettini per rifinire i capelli, con un taglio da 0,5 a 1 mm, a seconda dell'inclinazione del tagliacapelli.

Passiamo alle caratteristiche tecniche partendo dal potente e silenzioso motore Pro Power; proseguiamo con le lame AccuAngle dotate di inclinazione a 42 gradi, rivestimento in titanio e punte arrotondate. Lame facilmente rimovibili e lavabili in acqua.

Passiamo alla batteria al litio integrata, ricaricabile tramite una porta micro USB presente sul fondo del rasoio. Se si utilizza l'alimentatore Remington è anche possibile utilizzare il tagliacapelli mentre si ricarica la batteria.

Non dimentichiamo, infine, il led di stato presente in basso e la confezione che include l'olio lubrificante e una spazzolina per la pulizia del prodotto.

Esperienza d’uso e prezzo

Terminano la prova del Pro Power Titanium Plus analizzando le sue prestazioni con un giudizio in generale positivo. Remington ha, infatti, realizzato un modello potente, leggero e dalla buona ergonomia che garantisce un taglio omogeneo e preciso.

Un prodotto ben costruito, in grado di adattarsi facilmente alle esigenze dell’utente grazie ai due pettini regolabili forniti in dotazione, con un pratico selettore presente sul tagliacapelli; accessori dotati anche di un semplice, ma fragile, sistema di aggancio. Ricordiamo, inoltre, il rumore ridotto e le vibrazioni contenute.

Comoda la porta in formato micro USB per la ricarica della batteria. Facile, inoltre, l’installazione e la pulizia delle varie parti del tagliacapelli. Non dimentichiamo l'autonomia fino a 75 minuti, con una carica completa in circa 2 ore.

Concludiamo con gli aspetti che non ci hanno convinto di questo prodotto. Iniziamo dalle lame che tendono a scaldarsi in modo evidente durante l'uso prolungato.

Segnaliamo, inoltre, un fastidioso accumulo di capelli tra rasoio e pettine quando si seleziona un taglio corto. Pettini leggermente appuntiti che possono risultare fastidiosi durante l'utilizzo, ma senza provocare graffi al cuoio capelluto.

Peccato, infine, per l’assenza di una borsa trasporto e di una chiara indicazione dell'autonomia residua della batteria.

Concludiamo con il prezzo, il tagliacapelli Remington Pro Power Titanium Plus può essere acquistato a 52 euro.

