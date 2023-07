Shampoo anticaduta, 5 prodotti per contrastare la calvizie

A combattere con la caduta dei capelli (a volta molto precoce) sono gran parte degli uomini.

Si inizia dalle tempie per poi continuare con la parte superiore del capo e c'è chi finisce per ritrovarsi calvo in pochi anni. Secondo gli esperti, già la scelta di un ottimo shampoo può essere di aiuto per prevenire la calvizie.

Non solo in farmacia e in erboristeria, ma anche online, si possono acquistare degli shampoo anticaduta di qualità.

Su Amazon ad esempio, basta digitare la voce 'shampoo anticaduta' per avere a disposizione una vetrina fornita, con prodotti di note marche, caratteristiche, prezzo, tempi e costi di spedizione.

Abbiamo selezionato 5 tra i migliori shampoo per la caduta dei capelli in vendita su Amazon:

1. Shampoo anticaduta alla caffeina

Lo shampoo anticaduta alla caffeina Alpecin combatte le cause della calvizie andando a rinvigorire i follicoli piliferi in profondità e migliorando la salute del capello.

Con la sua formula galenica unica e il dosaggio ottimale di caffeina (e altri principi attivi efficaci), Alpecin Coffein Shampoo C1 rinforza le radici dei capelli e aiuta a prevenire la caduta ereditaria dei capelli (alopecia androgenetica).

Privo di siliconi, questo shampoo agisce sin dalla prima applicazione, regalando ai capelli un immediato vigore e rendendoli più facili da pettinare, migliorando la circolazione del cuoio capelluto e prevenendo e curando la perdita dei capelli. Basterà applicare lo shampoo 1 volta al giorno, massaggiando bene a delicatamente le radici e il cuoio capelluto, lasciare agire per 2 minuti e risciacquare. I capelli sono sensibilmente rafforzati e la caduta è ridotta a partire da 3 mesi di uso regolare.

2. Shampoo anticaduta preventivo Kérastase

Lo shampoo Bain Prévention Spécifique aiuta a prevenire la caduta dei capelli. La combinazione di agenti idratanti, antibatterici e regolatori, infatti, rigenera l'attività del capello e stimola il suo metabolismo per ridargli vita e lucentezza.

Inoltre, questo shampoo fornisce volume e densità ai capelli, riduce il rischio di perdita dei capelli e ristruttura la fibra capillare per creare un effetto voluminoso fin dalle prime applicazioni.

Modalità d’uso: bagnare i capelli con acqua calda, poi distribuire il prodotto su tutta la chioma. Massaggiare delicatamente il cuoio capelluto per attivare la microcircolazione. Risciacquare accuratamente e tamponare i capelli.

3. Shampoo naturale anticaduta

Lo shampoo nero alla caffeina, olio di ricino e estratto di cipolla rossa anticaduta di Bot Cosmetic e Wellness è un prodotto che stimola la crescita dei capelli, fornendo lucentezza e morbidezza. Ad ogni lavaggio la caffeina penetra fino alle radici e previene la caduta non patologica dei capelli. A base di sostanze vegetali è un prodotto adatto al trattamento della calvizie sia nell'uomo che nella donna. L'olio di ricino deterge e nutre i capelli, rendendoli sani, gestibili e luminosi.

4. Shampoo contro la calvizie

Un prodotto firmato Shiseido e pensato per contrastare la caduta dei capelli e per idratare il cuoio capelluto in profondità. Lo shampoo Shiseido contro la calvizie ha una forte azione idratante e nutritiva ed è particolarmente indicato per capelli fragili.

5. Collistar shampoo anticaduta ridensificante

Anche qui siamo di fronte ad una nota marca: Collistar. L'azienda propone uno shampoo ridensificante anticaduta per capelli deboli e soggetti a caduta.

Indicato per prevenire e anche per contrastare la perdita dei capelli, questo shampoo specifico per uomo aiuta a ridensificare la fibra capillare e deterge delicatamente, rispettando la struttura del capello e l’equilibrio del cuoio capelluto grazie a selezionati agenti detergenti non aggressivi ad elevata tollerabilità

Inoltre, lascia i capelli morbidi, densi, lucenti, facilmente pettinabili e, grazie a speciali proteine estratte dal riso, li rende visibilmente più voluminosi e consistenti. Adatto per lavaggi frequenti, può essere usato quotidianamente anche tutto l’anno.

Modalità d’uso: massaggiare delicatamente sui capelli bagnati e lasciare in posa per qualche minuto prima di sciacquare.

