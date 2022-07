Dalle passerelle i trend barba uomo 2022 per la moda Primavera Estate

Nel mese di giugno Firenze e Milano si trasformano in capitali del fashion maschile: la prima con il Pitti Uomo, la seconda con la Fashion Week Men’s Collection. Due kermesse che vedono alternarsi sfilate prestigiose ad eventi esclusivi, big della moda a designer emergenti, ospiti d’eccezione ad habitué delle passerelle. Eventi che dettano i trend della prossima Primavera/Estate, non solo in termini di abbigliamento ma anche di beauty. Fil rouge è infatti lo stile, in tutte le sue forme e sfaccettature. Stile di cui anche la barba è espressione.

Ritenuta un tempo sinonimo della poca cura di sé, oggi averla è un tratto distintivo. Stubble, Corporate, Balbo, Hollywood o alla Hipster: di barbe ce n’è per tutti i gusti. Se sulle passerelle hanno sfilato volti dalle barbe minimaliste, non oltre i 3 millimetri di lunghezza, nel front row, invece, ospiti del calibro di Cab Yaman e Jake Gyllenhaal hanno sfoggiato barbe più lunghe. Cortissima o più lunga, l’importante è avere una barba dall’aspetto curato.

Philips OneBlade è l’unico e inimitabile strumento ibrido, che rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza e permette di mantenere il proprio look curato in maniera semplice e veloce. Sia su pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia, grazie alla sua tecnologia wet & dry, Philips OneBlade è un prodotto versatile che, nella sua versione Face + Body, può essere utilizzato, oltre che sul viso, anche su tutto il corpo. “Noi di Philips siamo stati pionieri di un prodotto ibrido che potesse soddisfare le diverse esigenze di stile. Piccolo, maneggevole ed innovativo. A casa o in viaggio, dentro o fuori la doccia, Philips OneBlade è l’alleato perfetto per esprimere il proprio stile”, spiega Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia.

Anche Emis Killa, rapper milanese tra i più noti d’Italia con alle spalle cinque album di successo - di cui il disco 17 realizzato in collaborazione con Jake La Furia e certificato disco d’oro – e ambassador di Philips OneBlade, ha sfilato durante Milano Moda Uomo sfoggiando una barba da 1 millimetro in perfetto trend Primavera/Estate 2022.

Un look che è possibile ricreare con Philips OneBlade grazie ai tre pettini regolabarba in dotazione: da 1 mm per creare un look da barba di un giorno, da 3 mm per una rifinitura precisa e da 5 per uno stile di barba più lunga. “Amo prendermi cura del mio stile, e con Philips OneBlade posso farlo ovunque”, commenta l’artista.

I consigli per ottenere una barba Short Stubble

La Short Stubble consiste in una barba accennata di 3 giorni, all’apparenza trascurata, ma in realtà frutto di una skincare e beauty routine accurata. Perfetta per ogni occasione e viso, in particolare per quelli tondeggianti e a diamante, la Short Stubble è un look facile da portare e semplice da realizzare, soprattutto grazie a Philips OneBlade. Ecco come fare:

1. Lascia crescere la barba per almeno 3 giorni.

2. Preparala alla rasatura: lava il viso con acqua tiepida e utilizza il tuo gel detergente preferito; applica un olio o un balsamo per barba.

3. Scegli il pettine regolabarba del tuo Philips OneBlade in base alla lunghezza che vuoi ottenere: da 1 a 3 mm per una rasatura più corta e uno stile più curato; da 5 mm per una barba più lunga e uno stile curato.

4. Rifinisci le basette, lungo le guance, i baffi sopra il labbro superiore, il pizzetto sotto quello inferiore, il mento e il collo.

5. Sciacqua il viso, rimuovi il pettine regolabarba dal tuo Philips OneBlade ed affina il look radendo lungo i bordi della barba appena rifinita.

6. Applica il tuo dopobarba preferito.

