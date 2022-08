I migliori servizi streaming per vedere serie tv, film e sport anche in vacanza

Se, fino a qualche anno fa, la televisione (e relativa programmazione) poteva essere considerata il più diffuso strumento di intrattenimento, oggi le cose sono nettamente cambiate.

Parallelamente ad una sempre maggiore digitalizzazione e rapidità di fruizione dei contenuti, infatti, attualmente sono le piattaforme di streaming on demand a dominare il mondo dell'entertainment.

Con una connessione ad Internet veloce e la sottoscrizione di un abbonamento si ha accesso ad un'enorme gamma di contenuti, dai film alle serie tv, dai documentari allo sport.

Questi canali streaming, hanno, quindi, il vantaggio di poter essere guardati ovunque, anche in vacanza.

Durante le meritate ferie estive si potrà, così, vedere la propria serie preferita, o seguire la squadra del cuore.

Ecco le piattaforme tra le più note (e amate) nel panorama dello streaming.

Quando si parla di servizi streaming, è d’obbligo citare Netflix che, con la sua offerta, ha precorso i tempi, rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento (basti pensare che il termine ‘binge watching’ deriva proprio dalla diffusione delle piattaforme on demand).

Netflix dispone di un ricco catalogo in continuo aggiornamento, che varia in base all’area geografica, dove si trovano serie TV, film, documentari, programmi originali, documentari e molto altro (il tutto senza pubblicità).

Guardando i contenuti preferiti, inoltre, l’algoritmo di Netflix consiglierà film e serie tv simili (tendenzialmente in linea con i propri gusti).

La piattaforma è fruibile da smart tv, console di videogiochi, lettori di streaming, set top-box, smartphone, tablet e computer.

L’abbonamento è mensile e si può modificare, o disdire, in qualunque momento senza nessuna spesa aggiuntiva.

I piani disponibili sono 3 (da € 7,99 a € 17,99) e variano a seconda di quanti dispositivi possano essere collegati contemporaneamente e della risoluzione disponibile.

Amazon Prime Video è il servizio streaming compreso nell’abbonamento ‘Prime’ del noto e-commerce Amazon.

Con un catalogo di tutto rispetto, che viene costantemente aggiornato, offre la possibilità di guardare film e serie TV di successo, documentari, nonché le serie Prime Original.

Di recente, la piattaforma si è anche aperta al calcio: il mercoledì, infatti, offre la diretta esclusiva di partite della UEFA Champions League e della Supercoppa UEFA.

Amazon Prime Video è fruibile da browser web e tramite TV, lettori Blu-Ray, set-top box, tablet Fire e altri dispositivi compatibili connessi a Internet.

A tal proposito, dispone di una pratica funzione, che consente di regolare la risoluzione e limitare il consumo dati.

Molti dei titoli in abbonamento sono disponibili per download temporaneo.

Per quanto riguarda l’abbonamento, sono disponibili diverse opzioni; per i nuovi iscritti, è previsto un periodo di prova gratuita di 30 giorni (90 giorni con la promozione Prime Student, dedicata agli universitari), al termine dei quali si può scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze.

Le opzioni disponibili sono: Abbonamento Prime Mensile: € 3,99 al mese; Abbonamento Prime Annuale: € 36,00 all’anno; Abbonamento Prime Student: € 18,00 all’anno.

Pur essendo tra le piattaforme più recenti (è, infatti presente in Italia da marzo 2020), Disney+ vanta un catalogo estremamente vario, grazie al fatto di avere i diritti su numerosi brand; qui, infatti, è possibile vedere film campioni d'incassi, nuovi Original e serie esclusive a marchio Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star senza interruzioni pubblicitarie.

Anche per quanto riguarda Disney+, i dispositivi abilitati per visionare i contenuti sono numerosi, tra cui Smart TV, computer, tablet, smartphone, console di gioco.

È possibile guardare i propri film preferiti da 4 dispositivi in contemporanea con risoluzione Ultra HD e si possono creare fino a sette profili.

Le opzioni di abbonamento prevedono una soluzione mensile (€ 8,99) e una annuale (€ 89,99), che si possono disdire agevolmente, senza nessun costo aggiuntivo.



Piuttosto recente, DAZN è la piattaforma che si rivolge, specificatamente, agli appassionati di sport; essa, infatti, dispone unicamente di contenuti inerenti all’argomento.

Ovviamente, la programmazione di punta è legata al calcio, sia italiano che spagnolo.

DAZN, infatti, trasmette tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre alla UEFA Women’s Champions League, e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

Non manca, comunque, l’opportunità di seguire altri sport, dato che, nell’offerta, sono presenti il football americano della NFL, la MMA della UFC, la boxe di Matchroom, Golden Boy e le freccette.

A tutto questo, si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD con il ciclismo ed il tennis del Roland Garros, US Open e Australian Open.

Se si vuole usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile del costo di € 29,90, che si può disdire in qualunque momento e permette di registrare fino a 6 dispositivi ma consente di vedere lo streaming, contemporaneamente, su 2 dispositivi.

