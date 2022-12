Un regalo natalizio di valore? L’aspirapolvere senza filo

Con l’inizio di dicembre si entra, ufficialmente, nel vivo dei preparativi natalizi.

Oltre che pensare a come addobbare la propria casa e studiare il menù delle feste è, anche, il momento di dedicarsi ai regali.

Per evitare, infatti, di fare doni improvvisati e generici, è consigliabile muoversi per tempo, potendo, così, fare delle scelte ponderate e adatte a ogni destinatario.

Attualmente, la tendenza è quella di offrire qualcosa che possa essere utilizzato nella vita quotidiana, nell’ottica di regalare qualcosa di veramente apprezzato e utile.

Nel caso in cui si voglia fare un regalo di valore, ad esempio, si può optare per un aspirapolvere, elettrodomestico immancabile in ogni casa.

Oggi, il mercato ne offre in numerosi modelli, alcuni tra i quali estremamente pratici da utilizzare; per un dono che faciliti le pulizie domestiche sono molto apprezzati gli aspirapolvere senza filo.

Tra le varie opzioni, è molto valido X-Force Flex di Rowenta, potente, leggero, flessibile e comodo: un eccellente strumento per pulire, a fondo, la propria abitazione, in maniera rapida e senza fatica.

Scoprire un nuovo modo di pulire

X-Force Flex è, davvero, un dono di Natale speciale: infatti, è in grado di cambiare, radicalmente, il modo di dedicarsi alle pulizie domestiche, facilitando il compito e offrendo un consistente risparmio di tempo.

Questo è possibile grazie alle sue caratteristiche, studiate appositamente per lo scopo.



Il primo aspetto da notare sono le eccellenti prestazioni del motore Digital Force, che vanta una potenza di aspirazione fino a 230 AirWatts: questa consente di pulire in maniera profonda tutti i pavimenti.

Viene riservata attenzione anche alla qualità dell’aria: la tecnologia ciclonica e il filtro integrato, infatti, garantiscono un'elevata efficienza di filtrazione, eliminando fino al 99,9% delle particelle di polvere, anche le più piccole, e rilasciando aria pulita.



X-Force Flex dispone, inoltre, di un’elevata autonomia: la batteria rimovibile al litio, da 9 celle e 32,4 V, assicura una resa efficace e costante per una durata massima di 1 ora e 10 minuti (in modalità aspirabriciole con potenza standard).

Con un ciclo di ricarica rapida di sole 3 ore, la batteria ritorna pronta all’uso.

L’aspirapolvere può essere, costantemente, monitorato, grazie al display digitale, che permette di gestire le diverse impostazioni di potenza e di verificare l’autonomia residua in tempo reale.

La flessibilità è uno dei punti di forza dell’elettrodomestico: la spazzola, dotata di Flex technology, può arrivare fino a 4 volte più lontano (rispetto ai modelli non flessibili), anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare; in più, l’'illuminazione LED consente di rimuovere la polvere dalle zone meno accessibili.



Un altro grande vantaggio è la tecnologia intelligente della spazzola, che consente a X-Force Flex di riconoscere la tipologia di superficie sulla quale sta passando, adeguando la potenza di aspirazione e, di conseguenza, evitando spiacevoli blocchi.

La manutenzione dell’aspirapolvere è molto pratica: X-Force Flex è stato progettato per pulire, agevolmente, superfici molto ampie, per questo è dotato di un contenitore della polvere da 0,9 L.

Infine, da sottolineare anche l’utilità degli accessori di cui l’aspirapolvere è dotato per ottimizzare le pulizie: oltre ad avere una pratica base di ricarica dove collegare e riporre l’elettrodomestico, sono disponibili mini spazzola Animal Turbo per rimuovere peli di animali, bocchetta studiata per raggiungere fessure e zone difficili, spazzola tessuti ideale per il divano e due spazzole integrate per pulire, al meglio, tutte le superfici.

Un regalo speciale

X-Force Flex è più di un semplice dono di Natale: regalarlo significa, infatti, fornire uno strumento per rivoluzionare le pulizie domestiche.

Per conoscere meglio il mondo di X-Force Flex, è possibile visitare il sito di Rowenta.