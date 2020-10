Sconto del 25% su tanti accessori per Kindle, Fire ed Echo

Amazon propone fino al 31 ottobre 2020 una promozione dedicata agli accessori per i dispositivi Kindle, Fire ed Echo offerti con uno sconto del 25%.

Iniziativa che include numerosi prodotti di vario genere, dalle custodie per i lettori ebook Kindle (anche in pelle), ai supporti regolabili per Echo Show. Troviamo, inoltre, il telecomando vocale Alexa di nuova generazione per Fire TV stick e custodie di vario genere per i tablet Fire.

Per usufruire della promozione basterà inserire il codice ACCESSORI25 nel campo "Buoni Regalo e Codici promozionali" presente sulla pagina "Pagamento". Nel "Riepilogo dell'ordine" apparirà la dicitura "Promozione applicata" e il prezzo dell'accessorio verrà ridotto del 25%.

Questa offerta è valida solo per gli articoli presenti all’interno di questa pagina dedicata e non è cumulabile con altre promozioni.

Ordina qui gli accessori per Kindle, Fire ed Echo con uno sconto del 25%