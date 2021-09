L’indispensabile per i neonati con sconti fino al 35%

Quando arriva, un bambino ha bisogno di attenzioni e cure, ma soprattutto di accessori che gli permettono di stare bene e per prendersi cura di lui, ma anche della mamma.

Sdraiette, biberon e fasciato gli accessori sono davvero tanti, ma grazie alle offerte Amazon è possibile acquistarli a prezzi scontati. Vediamo tutto quello che serve per il benessere della mamma e del piccolo a prezzi imbattibili.

Altalena Brevi

La comoda sdraietta con funzione dondolo riconosce il peso del bambino e regola automaticamente la velocità di oscillazione. Grazie alle 12 melodie, ai 2 suoni naturali e alle 5 velocità di oscillazione, il piccolo potrà addormentarsi nel comfort totale. Una volta svegli potranno giocare e divertirsi con la giostra girevole dotata di luci ad intermittenza e 3 pupazzi in tessuto rimovibili per offrire stimoli sonori, tattili e visivi al bambino. Il soffice poggiatesta per offrire il massimo della comodità e il vassoio con i giochi per intrattenere il bambino completano la giostrino ispirata al cielo stellato.

Pro. La sdraiata è robusta e confortevole.

Contro. Il telecomando non è funzionale.

Borsa Inglesina Trilogy

Quando si esce con i bambini bisogna avere l’indispensabile sempre con sé e questa borsa è la scelta ideale. Versatile ed elegante, è in grado di contenere tutto quello che serve, dal biberon al ciuccio, sempre in perfetto ordine. L’interno imbottito e lavabile, è completata da una tracolla regolabile e dalle cinghiette laterali, che consentono l’aggancio al telaio del passeggino. Disponibile in grigio, beige e blu, dovete solo scegliere il colore che preferite.

Pro. La borsa è morbida e spaziosa.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Kit biberon

I biberon sono immancabili tra gli accessori per neonati e il kit formato da tre pezzi, permette di soddisfare impiego tutte le esigenze dei più piccoli. Il set formato da 1 Biberon Natural Feeling da 150 ml, 1 Biberon Natural Feeling da 250 ml e 1 Biberon Natural Feeling da 350 appartiene alla linea che simula l’allattamento al seno. Nella confezione sono incluse anche una doppia valvola anticolica e 2 tettarelle di ricambio in silicone "effetto mamma”, tutto il necessario per far sentire protetto e sicuro il piccolo.

Pro. I biberon sono comodi e pratici da utilizzare.

Contro. Con il passare del tempo la plastica diventa opaca.

Rivestimento seggiolone

In inverno le temperature diventano rigide e c’è la necessità di proteggere il piccolo dal freddo. Per viaggiare in sicurezza senza vestire troppo il neonato, la soluzione è l’imbottitura Igloo Cover. Calda, leggera e morbida è realizzata in Thermore una fibra termoregolatrice che protegge dal freddo preservando il calore interno del bimbo. Compatibile con il seggiolone Primo Viaggio SL e Primo Viaggio i-Size, l’imbottitura esterna è idrorepellente perfetta per affrontare le giornate piovose.

Pro. Comodo e facile da mettere.

Contro. Per alcuni utenti è piccolo.

