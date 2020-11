Black Friday: la friggitrice ad aria Philips in offerta con uno sconto del 47%

Mangiare piatti gustosi e sani è possibile con la friggitrice ad aria della Philips in offerta con il 47% di sconto grazie al Black Friday

Mangiare in modo equilibrato ci permette di rimanere in forma e prenderci cura della nostra salute. Rinunciare ai nostri piatti preferiti può diventare difficile, ma se utilizziamo gli elettrodomestici giusti e approfittiamo delle offerte del Black Friday, possiamo avere un regime alimentare sano senza rinunciare al gusto, come? Con la friggitrice ad aria della Philips scontata del 47%

Dotata dell’innovativa tecnologia Rapid Air possiamo friggere utilizzando l'aria calda per ottenere pietanze croccanti fuori e tenere all’interno. Il design a stella marina sul fondo, facilita la circolazione dell'aria, garantendo una cottura uniforme. Dobbiamo aggiungere solo una piccola quantità di olio e ottenere una consistenza perfetta.

Il timer integrato ci permette di preselezionare i tempi di cottura fino a 30 minuti e scegliere la temperatura in base ai cibi fino a circa 200° C. Una volta pronti, un segnale acustico ci avviserà e grazie alla funzione di spegnimento automatico il contenuto non rischierà di bruciare.

Perfetto per friggere, Airfryer di Philips con tecnologia Rapid Air ci permette anche di grigliare, cuocere al forno e persino arrostire i nostri piatti preferiti.

Facile da pulire, il cassetto rimovibile con rivestimento antiaderente e il cestello possono essere lavati in lavastoviglie.