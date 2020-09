Ritorno a scuola: le migliori offerte su Pc, tablet, webcam e molto altro ancora

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico arrivano da Amazon tantissime offerte di vario genere. Tra le varie promozioni, non mancano, ovviamente, prodotti hi-tech utili per gli studenti come notebook e stampanti multifunzione.

All'interno delle offerte di Amazon troviamo inoltre monitor, mouse e tastiere e molto altro ancora. Prodotti realizzati da famosi brand come Lenovo, Apple e HP, proposti con sconti anche al 38%.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori offerte Amazon per il Back to School dedicate al mondo dell’hi-tech.

Notebook Lenovo Slim a meno di 300 euro

Iniziamo la nostra rassegna dal Pc portatile Lenovo Slim; un notebook low cost spinto da un processore AMD A9-9420e, affiancato da 4 GB di Ram e da un SSD da 128 GB. Ricordiamo anche il display da 14 pollici con risoluzione HD e l'elegante colorazione Ice Blue.

Scopri di più su Amazon a 299 euro con uno sconto del 14%

Notebook HP con schermo da 15” a 429 euro

HP propone, invece, il notebook 15s-eq1015nl equipaggiato con un processore AMD Ryzen 3, 8 GB di Ram e SSD da 128 GB. Non dimentichiamo lo schermo da 15,6 pollici con tecnologia SVA e risoluzione Full HD e l’autonomia fino a 7 ore.

Scopri di più su Amazon a 399 euro con uno sconto del 14%

Huawei MateBook D15: notebook con i5 e SSD da 256 GB a 649 euro

Proseguiamo con il MateBook D15 di Huawei, un ultrabook dotato di un processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Ricordiamo anche lo schermo FullView da 15.6 pollici Full HD e lo spessore di 16,9 mm.

Scopri di più su Amazon a 649 euro con uno sconto del 19%

Apple MacBook Air scontato del 14%

Nella nostra rassegna anche l'Apple MacBook Air proposto nella variante con SSD da 256 GB scontata del 14%. Notebook dotato di processore Intel Core i3 di decima generazione, 8GB RAM e display Retina da 13,3" con tecnologia True Tone. Non dimentichiamo le tre colorazioni disponibili e la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID.

Scopri di più su Amazon a 1.059 euro con uno sconto del 14%

Stampante multifunzione a getto di inchiostro HP a 52 euro

HP propone anche la Deskjet 2630, una stampante a colori, multifunzione, a getto di inchiostro, dotata di scanner e connettività WiFi. Un modello controllabile anche da smartphone e tablet, con un vassoio di raccolta in grado di ospitare fino a 60 fogli.

Scopri di più su Amazon a 52 euro con uno sconto del 24%

Monitor da 27” LG scontato del 18%

LG propone il monitor 27ML600S da 27 pollici, IPS, con risoluzione Full HD. Un completo modello con speaker stereo da 10 watt, 2 HDMI ed una VGA. Non dimentichiamo la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz, con un tempo di risposta di 1 ms.

Monitor disponibile, in offerta, anche nella variante da 24 pollici.

Scopri di più su Amazon a 203 euro con uno sconto del 18%

Hard disk esterno portatile WD Elements da 1 TB scontato del 38%

Passiamo all’hard disk esterno portatile di WD Elements con una capacità di 1 TB. Un modello disponibile in diverse varianti da 500 GB a 5 TB. Un hard disk esterno piccolo e leggero, dotato di porta USB 3.0 .

Scopri di più su Amazon a 48 euro con uno sconto del 38%

Tastiera e Mouse Wireless Logitech a meno di 25 euro

Proseguiamo con la tastiera e il mouse senza fili di Logitech Mk270. Kit formato da un mouse e da una tastiera di dimensioni standard, dotata di tastierino numerico e 8 tasti di ‎scelta rapida multimediali e hotkey per accesso istantaneo a Internet, e-mail, volume e altro. Ricordiamo, infine, l’autonomia di due anni e il ricevitore USB wireless incluso con una portata fino a 10 metri.

Scopri di più su Amazon a 24 euro con uno sconto del 29%

Powerbank e caricabatterie Anker a 69 euro

Anker propone un interessante kit composto da un powerbank da ben 26.800 mAh utile per ricaricare smartphone, tablet e notebook. Batteria accompagnata da un alimentatore da parete da 60 W con ricarica rapida, da un cavo USB-C e da una custodia da viaggio.

Scopri di più su Amazon a 69 euro con codice sconto 0S8JV7LY

Tablet Android da 10” Vankyo S20 a 139 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il Tablet Vankyo S20; un nuovo modello con schermo da 10 pollici HD dotato di 64 GB di memoria e 3 GB di Ram. Non dimentichiamo la batteria da 6.000 mAh e la camera posteriore da 5 MP.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 139 euro con uno sconto del 13%