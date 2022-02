Amazon Exclusive: super offerte sui prodotti più votati venduti esclusivamente su Amazon

Questa settimana arrivano sul noto sito di shopping interessanti offerte nella sezione Amazon Exclusive. Si tratta dei prodotti più votati, venduti esclusivamente su Amazon.

Troverai un'ampia selezione dei marchi più conosciuti in diverse categorie come tech, elettrodomestici, giocattoli e molto altro ancora.

Tutte le offerte sono disponibili su questa pagina.

In particolare vi segnaliamo le seguenti promozioni.

Nokia G21

Lo smartphone G21 di Nokia è in offerta a 194 euro con uno sconto del 15%. Cellulare con ampio schermo, tripla camera da 50 Megapixel, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria e batteria da 5050 mAh.

TV Hisense QLED 50" 4K

Proseguiamo la nostra rassegna con il TV Hisense QLED 50" 4K (modello 50A78GQ) acquistabile in offerta a 499 euro con uno sconto del 29%. Un Tv dal design sottile e dalle complete caratteristiche tecniche con Dolby Atmos, Dolby Vision ed una completa piattaforma smart controllabile da Alexa e che include le più note app come Netflix e Prime Video.

Avvitatore elettrico Bosch

In promozione anche l'utile avvitatore elettrico Bosch a 52 euro con uno sconto del 19%. Prodotto con 6 velocità e stazione di ricarica dotata di una pratica porta Micro USB.

Hot Wheels - Confezione da 10 Macchinine

In offerta anche tanti giocattoli come il set di Hot Wheels - con 10 mini macchinine a tema Super Speeders. Set in offerta a 16 euro con uno sconto del 15%. Macchinine in scala 1:64 .

Friggitrice ad aria Tristar

Concludiamo la nostra rassegna con la friggitrice ad aria calda di Tristar in offerta a 94 euro con uno sconto del 15%. La friggitrice Crispy XXL da 1800 Watt ha una capacità di 6 litri, grazie ai quali è possibile preparare facilmente 1,5 kg di patatine fritte, ma anche altri piatti come pesce, verdure, carne, pane o dolci per un massimo di 9 persone. Ricordiamo, infine, le 8 impostazioni pre-programmate attivabili tramite touch screen.

