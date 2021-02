Riparte sul noto sito di shopping online l’Amazon Gaming Week con numerose promozioni dedicate al mondo dei videogiochi, valide fino al 21 febbraio.

In offerta monitor e TV fino a 65 pollici, acquistabili a partire da 169 euro.

Non mancano, infine, promozioni su vari accessori come mouse, tastiere e cuffie di noti brand come Razer e Logitech.