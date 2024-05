Amazon Made in Italy Days: 7 giorni di offerte sui prodotti italiani

Dopo il successo degli scorsi anni, tornano i Made in Italy Days su Amazon.it: una settimana di offerte speciali ed esclusive su un’ampia selezione di prodotti Made in Italy, disponibili su amazon.it/madeinitalydays fino al 2 giugno, per coronare la Festa della Repubblica Italiana.

Protagoniste indiscusse, le eccellenze del Made in Italy, che Amazon ospita all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, nata nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle aziende italiane anche all’estero. Grazie ai Made in Italy Days, i clienti avranno a disposizione un’intera settimana per scoprire prodotti tipici e rappresentativi del territorio.

Tutti i prodotti disponibili nella vetrina Made in Italy di Amazon.it sono realizzati da piccole e medie imprese italiane e da marchi italiani rinomati a livello internazionale. Dalla cucina, al mondo della casa e dell’arredamento, passando per abiti, accessori e prodotti di bellezza, i clienti possono scegliere tra eccellenze provenienti da tutta Italia, scoprendo persino specialità locali che vanno da Nord a Sud, grazie ai 18 percorsi regionali attualmente disponibili in vetrina.

Tante piccole e medie imprese che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere le proprie specialità in tutto il mondo. Come, per esempio, Moretti Food, azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di specialità tipiche calabresi; Argan Milano Bio Cosmetics, che offre prodotti di alta qualità, rappresentativi dell'eccellenza italiana nel settore della bellezza e della cura della pelle; Meanswood, produttrice di pezzi unici per l’arredo su misura.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.