Amazon Music HD: 3 mesi d'uso gratuito

Fino al 6 marzo torna in promozione il noto servizio di streaming audio, ecco tutti i dettagli

Amazon Music HD è il servizio premium di musica digitale di Amazon. Servizio in streaming che offre ai clienti oltre 70 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz (qualità CD). Inoltre, i clienti possono riprodurre milioni di altri brani in Ultra HD (migliore della qualità del CD), con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Amazon Music HD riprodurrà la più alta qualità audio supportata dai dispositivi dei clienti e dalle condizioni di connessione disponibili ed è compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, inclusi desktop, dispositivi iOS e Android, una selezione dei dispositivi Echo, Fire TV e Tablet Fire. Amazon Music HD è anche compatibile con dispositivi di terze parti, tra i quali la maggior parte dei prodotti di Denon e Marantz con HEOS Built-in, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser e molti altri.

Amazon Music HD è attualmente disponibile in offerta speciale: 3 mesi d'uso gratuito. L'offerta è valida fino al 6/03/2021 ed è riservata solo ai nuovi clienti.

Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music HD proseguirà automaticamente al costo di 14,99 € al mese.

