Amazon Prime Day: le migliori offerte dal mondo della tecnologia

Finalmente è arrivato il Prime Day, due giorni di offerte (13 e 14 ottobre) con tantissimi prodotti scontati anche hi-tech.

In offerta su Amazon smartphone di Xiaomi e Samsung, Tv e computer portatili di HP e Acer proposti a partire da 399 euro.

Non mancano tablet, stampanti portatili, cuffie e auricolari senza fili, anche con cancellazione del rumore, con sconti fino al 46%.

In offerta anche sistemi WiFi mesh e di videosorveglianza utili per il monitoraggio della nostra abitazione tramite smartphone.

La prima parte della nostra guida è dedicata alle offerte valide il 13 e il 14 ottobre.

La seconda sezione ospita, invece, le promozioni valide solo per la giornata di oggi (13 ottobre).

Qui la pagina di Amazon dedicata al Prime Day con tutte le offerte disponibili.

Guida in aggiornamento



Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 199 euro scontato del 26%

Iniziamo la nostra rassegna dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in offerta per il Prime Day a 199 euro con uno sconto del 26%. Uno smartphone con un ampio schermo da 6,67 pollici Full HD+ ed una capiente batteria. Non dimentichiamo il buon processore Snapdragon 720g, la fotocamera principale da 64 MP e il design elegante e curato.

Xiaomi Mi Note 10 Lite a 279 euro scontato del 24%

Da Xiaomi arriva anche il Mi Note 10 Lite proposto a 279 euro, con uno sconto del 24%. Smartphone dai bordi sottili, con schermo curvo Amoled Full HD+ da 6,47 pollici. Cellulare dotato di una quadrupla fotocamera con sensore principale Sony da 64 MP ed una capiente batteria da 5.260 mAh, con ricarica rapida. Ricordiamo anche i 6 GB di Ram ed il processore Snapdragon 730g.

Xiaomi Mi 10 a 699 euro scontato del 22%

In offerta per il Prime Day anche lo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 10 a 699 euro scontato del 22%. Un potente e completo modello con un’ampia dotazione di memoria, processore Snapdragon 865 e connettività anche 5G. Lo Xiaomi Mi 10 integra un display Amoled da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ ed una fotocamera principale da ben 108 MP.

Samsung Galaxy M31 a 229 euro scontato del 18%

Samsung Galaxy M31 si distingue per la sua elevata autonomia grazie alla batteria da ben 6.000 mAh. Cellulare con schermo da 6,4” Amoled Full HD+, 4 fotocamere posteriori e 64GB di memoria. Smartphone acquistabile a 229 euro con uno sconto del 18%.

Notebook HP a 669 euro scontato del 26%

Passiamo ai computer portatili con l’HP 15-dw1016nl proposto a 669 euro con uno sconto del 26%. Notebook con a bordo un processore Intel i7 10510U, 8 GB di Ram, SSD da 256 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce MX130 e display da 15,6” Full HD antiriflesso micro-edge.

Notebook Acer Aspire 3 a 399 euro scontato del 25%

Passiamo ad Acer con l'Aspire 3 (modello A315-23-R5LY) offerto a 399 euro con uno sconto del 25%. Notebook con processore AMD Ryzen 3 3250U, 8 GB di Ram, SSD da 512 GB e display da 15,6 pollici Full HD.

Tablet Android + speaker Alexa Lenovo Smart Tab M10 Plus a 189 euro scontato del 24%

In offerta per il Prime Day anche il versatile tablet Android Smart Tab M10 Plus, in grado di trasformarsi in uno smart speaker con display e assistente vocale Alexa, grazie alla particolare basetta inclusa. Tablet in promozione a 189 euro scontato del 24%, dotato di schermo da 10,3 pollici Full HD.

WiFi mesh Tp-link deco m4 a 124 euro scontato del 27%

Tp-link propone il kit WiFi mesh (3 unità) deco M4, che consente di migliorare significativamente la diffusione del segnale WiFi all’interno della nostra abitazione. Un sistema con un’area di copertura fino a 370m² e velocità fino a 1167 Mbps, proposto ad un prezzo di 124 euro, scontato del 27%.

Qui la nostra recensione

Stampante fotografica portatile HP Sprocket Select a 79 euro scontata del 44%

Tra le offerte del Prime Day troviamo anche la stampante fotografica portatile HP Sprocket Select. Stampante a batteria, con Bluetooth 5.0 per il collegamento a smartphone e tablet, in grado di contenere 10 fogli di carta fotografica HP Zink (5,8 cm x 8,7 cm), in offerta a 79 euro, con uno sconto del 44%.

SSD portatile SanDisk Extreme 2TB a 329 euro scontato del 49%

Proseguiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori offerte del Prime Day con l’SSD portatile SanDisk Extreme da 2TB disponibile a 329 euro, scontato del 49%. Un prodotto compatto con una velocità fino a 550 MB/sec che consente di trasferire rapidamente file, foto e video. Unità allo stato solido robusta, impermeabile e resistente alla polvere.

Camera di videosorveglianza EZVIZ C3W a 84 euro scontata del 35%

Da Ezviz una completa telecamera di sorveglianza WiFi da esterno, con visione notturna a colori e sistema di allarme con luce stroboscopica e sirena, in offerta a 84 euro con uno sconto del 35%. Camera con risoluzione Full HD, compatibile con Alexa.

Qui la nostra recensione

Tv Samsung 55” a 379 euro scontato del 16%

Samsung propone anche il TV LCD da 55 pollici Serie TU7190 a 379 euro, con uno sconto del 16%. Smart TV con risoluzione 4K, HDR e WiFi, comandabile anche a voce grazie alla compatibilità con Alexa, Google assistant e Bixby.

Cuffie Anker Soundcore Liberty Air 2 a 69 euro scontate del 30%

Da Soundcore le cuffie senza fili Liberty Air 2 proposte a 69 euro con uno sconto del 30%. Auricolari con Bluetooth 5.0, 4 microfoni con cancellazione del rumore, un avanzato equalizzatore e autonomia fino a 28 ore.

Altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Motion+ a 69 euro sconto del 30%

Da Soundcore arriva anche l’altoparlante Bluetooth Motion+ in offerta a 69 euro scontato del 30%. Altoparlante senza fili con una potenza di 30 Watt, dotato della tecnologia BassUp che incrementa la resa delle basse frequenze. Speaker impermeabile, con supporto al codec aptX e autonomia fino a 12 ore.

Cuffie wireless Beats Studio3 a 189 euro scontate del 46%

In offerta per il Prime Day anche le cuffie wireless Beats Studio3 a 189 euro, scontate del 46%. Cuffie “over-ear” con cancellazione dei rumori ambientali, dotate di Bluetooth 4.0 e di chip W1 che rende semplicissimi la configurazione e l’uso con i dispositivi di Apple. Cuffie con 22 ore di autonomia, con la cancellazione dei rumori attivata, dotate anche della tecnologia Fast Fuel, per avere 3 ore di musica con soli 10 minuti di ricarica.

Auricolari wireless Bose SoundSport Free a 124 euro scontati del 37%

Bose propone gli auricolari completamente senza fili SoundSport Free a 124 euro con uno sconto del 37%. Auricolari Bluetooth resistenti al sudore e agli agenti atmosferici, con un'autonomia fino a 10 ore.

Robot Aspirapolvere eufy RoboVac 11S (Slim) a 125 euro scontato del 30%

Nella nostra rassegna anche il Robot Aspirapolvere eufy RoboVac 11S (Slim) in promozione per il Prime Day a 125 euro scontato del 30%. Robot, super sottile, con tecnologia BoostIQ che consente di regolare automaticamente la potenza di aspirazione. Un prodotto dal semplice utilizzo, con un’autonomia fino a 100 minuti.

Offerte del giorno



Notebook gaming HP a 1.499 euro scontato del 21%

In offerta solo per oggi il Pc portatile HP - Gaming OMEN 15-dh1002nl proposto a 1.499 euro con uno sconto del 21%. Notebook con a bordo un processore Intel Core i7-10750H, 16 GB di Ram, SSD da 512 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB di memoria, schermo da 15,6" Full HD a 144 Hz e audio Bang&Olufsen.

Notebook gaming MSI a 1.479 euro scontato del 20%

Anche MSI propone per il Prime Day un potente notebook pensato in particolare per gli appassionati dei videogiochi. Si tratta del modello GP75 Leopard 10SEK-050IT proposto in offerta a 1.479 euro, con uno sconto del 20%. Un Pc portatile dotato di CPU Intel Core I7-10750H, 16GB di Ram, SSD da 1TB, scheda grafica Nvidia RTX 2060 con 6GB di memoria e schermo da 17,3” Full HD a 144 Hz.

Robot aspirapolvere Neato Robotics D650 a 349 euro scontato del 55%

Nella nostra rassegna anche l’avanzato robot aspirapolvere Neato Robotics D650 in offerta a 349 euro, scontato del 55%. Robot dotato di navigazione laser e accessori esclusivi per gli animali domestici, moquette e pavimenti duri, comandabile da smartphone o a voce tramite l'assistente virtuale Alexa.

