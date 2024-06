Arriva il Prime Day di Amazon con moltissime offerte da non perdere

La decima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon, torna il 16 e 17 luglio in esclusiva per tutti i clienti Prime, che potranno risparmiare grazie a centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza.

Prime Day prenderà il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio.

I clienti Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi, come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri, oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per poter così risparmiare grazie al grande evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi.

Inizia a risparmiare con le offerte anticipate

I clienti Prime possono iniziare a risparmiare grazie a Prime Day già da oggi, approfittando di offerte anticipate su prodotti di grandi marchi. Le offerte anticipate includono anche:

- Dispositivi Amazon: grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

- Amazon Music: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito, la migliore offerta di sempre da Amazon Music per Prime Day, in occasione del decimo anniversario di Amazon Music. Amazon Music Unlimited include l'accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

- Amazon Fresh: risparmia fino al 40% su Amazon Fresh. Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa.

- Prime Gaming: dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge”, “STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Ulteriori offerte in arrivo in occasione del Prime Day.

- Amazon Seconda Mano: 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l'indirizzo di spedizione.

Prepararsi in anticipo per Prime Day

Prepararsi all’arrivo di Prime Day è più facile e vantaggioso che mai. Tra le varie funzionalità, i clienti Amazon hanno la possibilità di ricevere consigli personalizzati sui prodotti, impostare notifiche e promemoria sulle offerte ed usufruire di opzioni di consegna e pagamento vantaggiose. E le opzioni per risparmiare ancora di più non finiscono qui.

- Impostare notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti Prime possono ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle loro ultime ricerche su Amazon.it e ai prodotti visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina di Prime Day sulla shopping app di Amazon per attivare le notifiche relative alle offerte.

- Offerte personalizzate: “Offerte che potrebbero interessarti”, “Offerte per te” e “Offerte relative ai prodotti salvati per dopo” saranno disponibili in occasione di Prime Day 2024. Inoltre, i clienti Prime avranno l’opportunità di scoprire una selezione di prodotti ancora più ampia, con collezioni dedicate tra cui “Prodotti essenziali di uso quotidiano”, “Top Brand”, “Più amati dai clienti”, “Top 100” e “Offerte di tendenza”.

- Ricevere avvisi di offerte e promemoria tramite Alexa: è possibile utilizzare Alexa per monitorare le offerte sui prodotti presenti nella propria Lista dei desideri, nel Carrello o in Salva per dopo. Basta dire: "Alexa, aggiungi [nome prodotto] al mio carrello" e poi chiedere all’assistente vocale di Amazon di avvisare quando un'offerta è disponibile. Chi non vuole perdere nemmeno un momento di Prime Day può chiedere ad Alexa di ricordare quando inizia l’evento di offerte semplicemente dicendo: "Alexa, imposta un promemoria per Prime Day".

- Non solo risparmio ma anche consegne rapide e convenienti, oltre a modalità di pagamento vantaggiose: i clienti Prime possono fare affidamento su Amazon per semplificare la propria vita grazie a consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su decine di milioni di prodotti, oltre alla comodità di poter scegliere l’opzione di consegna più adatta ai propri bisogni durante la stagione estiva. I clienti possono infatti far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, tutto senza alcun nessun costo aggiuntivo. Inoltre, possono scegliere in fase di acquisto fra un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e ora anche Bancomat Pay.

