Amazon Prime Day: condizionatori d’aria portatili in offerta a partire da 196 euro

In offerta per il Prime Day climatizzatori portatili, potenti e versatili, scontati fino al 41%

Tra le offerte del Prime Day troviamo anche promozioni dedicate ai condizionatori d’aria portatili acquistabili a partire da 196 euro e con sconti che arrivano fino al 41%.

Climatizzatori delle più note aziende del settore, con potenze fino a 10.000 BTU, installabili facilmente e dotati anche di timer e modalità silenziosa per la notte.

Pinguino De'Longhi a 299 euro

Inziamo la nostra rassegna con il famoso Pinguino De'Longhi proposto per il Prime Day a partire da 299 euro, con uno sconto del 12%. Modello PAC N74ECO da 8.200 BTU, in classe energetica A, dotato di timer e termostato.

Electrolux scontato del 41%

Proseguiamo con il condizionatore portatile di Electrolux scontato del 41% e acquistabile a 294 euro. Un modello da 10.800 BTU, silenzioso e dotato anche di filtro antibatterico. Condizionatore in classe energetica A, con timer e dimensioni di 38,5 x 47,6 x 71 cm.

Olimpia Splendid a 274 euro

Olimpia Splendid Dolceclima è in offerta a 274 euro, con uno sconto del 24%. Modello da 9.000 BTU (disponibili anche altre versioni da 8.000 e 10.000 BTU), in classe di efficienza energetica A, con timer e modalità notte.

Comfee a 218 euro

Nella nostra rassegna anche il condizionatore portatile di Comfee da 9.000 BTU a 218 euro, con uno sconto dell'11%. Si tratta di un modello con efficienza energetica di classe A, dotato di timer, quattro ruote piroettanti rimovibili e funzione “Follow Me”.

ARGO Swan Evo a 196 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il climatizzatore portatile ARGO Swan Evo in offerta per il Prime Day a 196 euro con uno sconto del 34%. Un condizionatore da 8.000 BTU, con classe energetica A e 3 modalità di funzionamento: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione. Non mancano, infine, il timer e la modalità notte.

