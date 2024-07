Amazon Prime Day EcoFlow: power station scontate fino al 40%

Le power station portatili sono utili dispositivi, con una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko), capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un frigo. Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto, ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

In occasione del Prime Day 2024 (16 al 17 luglio) arrivano su Amazon interessanti promozioni dedicate alle power station di EcoFlow. Si tratta di una delle migliori aziende del settore con una vasta gamma di prodotti che comprende anche pannelli solari fissi e mobili, microinverter per l’alimentazione domestica, frigo e condizionatori portatili e altro ancora.

Queste promozioni speciali saranno disponibili solo per due giorni sul negozio ufficiale EcoFlow di Amazon. Durante questo periodo, gli utenti potranno approfittare di sconti fino a 700 € sui frigoriferi portatili, condizionatori d’aria e altri prodotti essenziali per campeggio e viaggi.

EcoFlow River 2

La power station portatile River 2 sarà disponibile con uno sconto di 50 €, venduta a 179 €. Questa stazione di ricarica portatile ha una capacità di 256Wh ed una potenza di uscita fino a 600W. Un versatile modello, compatto e facilmente trasportabile, in grado di ricaricarsi in solo 60 minuti tramite la rete elettrica o in 3 ore tramite pannelli solari.

EcoFlow Delta 2

La power station portatile Delta 2 sarà acquistabile a soli 300 € invece di 699 €. Questa power station portatile dispone di una capacità espandibile da 1 a 3 kWh ed è in grado di alimentare 13 dispositivi contemporaneamente. Un prodotto con ricarica super rapida, in grado di far funzionare il 90% degli elettrodomestici, collegabile anche a pannelli solari.

EcoFlow Delta 2 Max

La power station EcoFlow Delta 2 Max sarà disponibile a 1.499 €, con uno sconto di 600 € rispetto al prezzo originale. Power station portatile, potente e dalle complete caratteristiche, con una capacità di 2.048Wh ed espandibile fino a 6.144Wh. Delta 2 Max è compatibile con il 99% degli elettrodomestici, tra cui asciugacapelli, grill elettrici, frigo e condizionatori e può alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

