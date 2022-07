Amazon Prime Day 2022: i migliori prodotti smart per la pulizia della casa

Ultimo giorno per il Prime Day con interessanti promozioni dedicate a vari prodotti smart per la pulizia della nostra casa. In offerta su Amazon avanzati robot aspirapolvere dotati anche della funzione lavapavimenti, come l’Ecovacs X1 Turbo con mocio rotanti.

In promozione anche completi aspirapolvere senza fili, come il Tineco Floor One S3 utile anche per il lavaggio dei pavimenti, con assistente vocale e app dedicata per smartphone.

Aspirapolvere senza fili Shark a 199 euro scontato del 38%

Iniziamo la nostra rassegna dall'aspirapolvere senza filo Shark IZ103EUGB, proposto per il Prime Day a 199 euro con uno sconto del 38%. L’aspirapolvere senza filo Amazon Exclusive in Blu Scuro, grazie alla tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap, rimuove peli e capelli dal rullo della spazzola durante la pulizia e ha fino a 40 minuti di autonomia. Si trasforma anche in un’aspirapolvere portatile e aspirabriciole per pulire la tappezzeria, la macchina e molto altro permettendo anche di raggiungere comodamente i punti più scomodi. Include una bocchetta per fessure 2 in 1 e una bocchetta per tappezzeria.

Aspirapolvere senza fili Tineco A11 a 251 euro scontato del 35%

Proseguiamo la nostra rassegna con l’aspirapolvere ciclonico, senza fili, Tineco A11, proposto per il Prime Day a 251 euro, con uno sconto del 35%. Un modello con una potenza di aspirazione di 120W e 2 batterie da 2.000 mAh che garantiscono un’autonomia di 50 minuti. Ricordiamo, inoltre, il filtro HEPA a 4 stadi e le varie spazzole in dotazione.

Aspirapolvere senza fili e lavapavimenti Tineco Floor One S3 a 299 euro scontato del 27%

Passiamo al versatile aspirapolvere-lavapavimenti Tineco Floor One S3, in offerta a 299 euro e scontato del 27%. Si tratta di un modello senza fili capace di pulire in profondità pavimenti, piastrelle e altri materiali, sia asciutti che bagnati. Proseguiamo con la batteria da 4.000 mAh che promette un’autonomia di 35 minuti. Prodotto smart con assistente vocale e app dedicata per smartphone.

Aspirapolvere senza fili Proscenic P11 a 139 euro con uno sconto del 30%

Proseguiamo la nostra rassegna con l’aspirapolvere ciclonico, senza fili, Proscenic P11 dotato anche di spazzola per animali. Modello in promozione a 139 euro, con uno sconto del 30%. Aspirapolvere con una potenza di 2.600 PA e autonomia di 45 minuti.

Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Dreame H11 Max a 359 euro scontato di 100 euro

Il Dreame H11 Max è un versatile aspirapolvere e lavapavimenti senza fili in offerta per il Prime Day a 359 euro, con uno sconto di 100 euro. Un modello con autonomia di 35 minuti e potenza di aspirazione di 10.000 PA. Un prodotto adatto a tutti i pavimenti, con ampio display e messaggi vocali.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T a 167 euro con uno sconto del 30%

Nella nostra rassegna anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T, in offerta a 167 euro, scontato del 30%. Modello con potenza di aspirazione di 3.000 PA, controllabile tramite app e comandi vocali (compatibilità con Alexa e Google Assistant).

Robot Aspirapolvere Dreame L10 PRO a 289 euro scontato di 100 euro

Da Dreame il robot aspirapolvere L10 PRO proposto a 289 euro, con uno sconto di 100 euro. Robot dotato dell’avanzata tecnologia di navigazione Lidar, potenza di aspirazione di 4.000 PA e autonomia fino a 150 minuti. Prodotto con funzione lavapavimenti e comandi vocali.

Robot aspirapolvere Ecovacs X1 Turbo a 799 euro con uno sconto del 38%

L’Ecovacs X1 Turbo è un super robot aspirapolvere dotato di un’avanzata funzione lavapavimenti con mocio rotati e stazione di ricarica con serbatoi per l'acqua pulita e sporca. Robot di ultima generazione che vanta un sistema di navigazione laser e ottico, con funzioni di videosorveglianza. Modello in offerta a 799 euro con uno sconto del 38% .

