Amazon Prime Day: Mi 10T Lite e altri smartphone Xiaomi in super offerta

In occasione del Prime Day, Xiaomi propone su Amazon vari smartphone in offerta con interessanti sconti:

Xiaomi Mi 10T Lite a 249 euro scontato del 11%

Iniziamo dal nuovissimo Xiaomi Mi 10T Lite disponibile da oggi su Amazon e già in promozione per il Prime Day a 249 euro, con uno sconto del 11%.

Smartphone che vanta un ampio display dai bordi sottili, da 6,57 pollici, a 120 Hz, con risoluzione Full HD+.

Mi 10 Lite è, inoltre, spinto dal processore Snapdragon 750G, con connettività anche 5G. Non dimentichiamo la memoria con 6 GB di Ram e 64 GB di storage.

Mi 10 Lite include una quad-camera con un sensore primario da 64MP. Ricordiamo, infine, la batteria integrata ai polimeri di ioni di litio da 4820 mAh, con ricarica rapida a 33W.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 199 euro scontato del 26%

Proseguiamo con lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in offerta per il Prime Day a 199 euro con uno sconto del 26%. Uno smartphone con un ampio schermo da 6,67 pollici Full HD+ ed una capiente batteria. Non dimentichiamo il buon processore Snapdragon 720g, la fotocamera principale da 64 MP e il design elegante e curato.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi Mi Note 10 Lite a 279 euro scontato del 24%

Da Xiaomi arriva anche il Mi Note 10 Lite proposto a 279 euro, con uno sconto del 24%. Smartphone dai bordi sottili, con schermo curvo Amoled Full HD+ da 6,47 pollici. Cellulare dotato di una quadrupla fotocamera con sensore principale Sony da 64 MP ed una capiente batteria da 5.260 mAh, con ricarica rapida. Ricordiamo anche i 6 GB di Ram ed il processore Snapdragon 730g.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi Mi 10 a 588 euro scontato del 35%

In offerta per il Prime Day anche lo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 10 a 588 euro scontato del 35%. Un potente e completo modello con un’ampia dotazione di memoria, processore Snapdragon 865 e connettività anche 5G. Lo Xiaomi Mi 10 integra un display Amoled da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ ed una fotocamera principale da ben 108 MP.

Scopri di più su Amazon