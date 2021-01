Amazon Fire Tv Stick in offerta a soli 29,99 euro

La soluzione più economica per aggiungere DAZN, Netflix e YouTube alla tua vecchia Tv

In offerta, per un periodo di tempo limitato, la Fire Tv Stick (modello 2020) con telecomando vocale Alexa, acquistabile con uno sconto del 25% ad un prezzo di 29,99 euro.

La Fire Tv Stick è una piccola chiavetta che consente di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI.

Un versatile accessorio, facile da installare e da utilizzare, utile ad aggiornare anche i vecchi Smart TV, che consente l’accesso a tantissime serie Tv e film in alta definizione delle più note piattaforme di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e applicazioni come DAZN e YouTube.

Fire TV è dotata, inoltre, di un telecomando con incluso l'assistente vocale Alexa. Con Alexa su Fire TV è possibile aprire app, riprodurre programmi, cercare un film specifico utilizzando solo la propria voce. Trovare qualcosa da guardare è facile: basta chiedere “Alexa, trova commedie” o “Alexa, apri RaiPlay”.

Scopri di più su Amazon.it a 29,99 euro

In offerta anche la variante Lite a 24,99 euro con uno sconto del 17%