Offerte Amazon: sconto del 20% sui prodotti usati e come nuovi

Su Amazon il 20% di sconto sui prodotti presenti nella sezione Warehouse: videogiochi, libri, prodotti per la casa e molto altro ancora

Dalle 00:00 del 04 Febbraio 2021 alle 23:59 del 14 Febbraio 2021 i clienti Amazon potranno beneficiare del 20% di sconto su una selezione di prodotti presenti nella sezione Warehouse di Amazon.it.

Lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello

Sezione in cui sono disponibili prodotti, non solo hi-tech, restituiti dai clienti, leggermente difettosi o con confezioni che sono state aperte, proposti con i benefici della logistica e dell'assistenza ai clienti di Amazon.it

Prodotti funzionanti, nuovi o come nuovi, ma anche con graffi e segni di usura. Prodotti privi della garanzia del produttore, ma che beneficiano della politica dei resi di Amazon, con la possibilità di restituzione entro 2 anni dall'acquisto.

Numerosi i prodotti disponibili, dai videogiochi agli accessori per PC. Non mancano, inoltre, film, libri e prodotti per la casa.

Scopri di più su Amazon.it