Offerta Apple Watch SE: su Amazon a 269 euro

Arriva su Amazon in promozione Apple Watch SE acquistabile in offerta a partire da 269 euro.

Vari i modelli in promozione; in particolare vi segnaliamo:

- Apple Watch SE (GPS) con cassa da 40 mm in alluminio grigio siderale e cinturino Sport color mezzanotte a 269 euro scontato del 13%

- Apple Watch SE (GPS) con cassa da 44 mm in alluminio color argento e cinturino Sport blu abisso a 299 euro sconto del 12%

Prodotto acquistabile anche a rate e con spedizione rapida per gli utenti Prime.

Design e prestazioni

Apple Watch SE ha un display Retina OLED, con bordi sottili e angoli arrotondati. L’interfaccia permette font e icone delle app di grandi dimensioni e di facile lettura. Per il display è disponibile una gamma di quadranti ottimizzati, così gli utenti potranno visualizzare facilmente notifiche, messaggi, parametri degli allenamenti e molto altro.

La corona digitale con feedback aptico genera clic incrementali che danno una sensazione meccanica quando la si ruota. Apple Watch SE integra altoparlante e microfoni, ottimizzati per telefonate, Siri e Walkie-Talkie, oltre alla tecnologia Bluetooth 5.0.

Funzioni

Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi, e i progressi compiuti li controlli nell’app Fitness su iPhone. Puoi registrare ogni tuo allenamento come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo. Ricordiamo anche le notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

E puoi ricevere telefonate, messaggi e ascoltare musica direttamente sull’orologio.

L’altimetro always-on indica l’altitudine in tempo reale tutto il giorno con maggiore efficienza energetica del GPS e delle reti Wi-Fi nelle vicinanze. Questa funzione consente di rilevare anche le piccole variazioni di altitudine sopra il livello del suolo, fino a una misurazione di circa 30 cm.

La bussola integrata fornisce agli utenti indicazioni e direzione più precise, in aggiunta a inclinazione, altitudine, latitudine e longitudine.

Salute e sicurezza

Con la funzione SOS emergenze su Apple Watch, i clienti possono chiamare aiuto e avvisare i servizi di emergenza in modo semplice e rapido premendo un pulsante.

Il rilevamento cadute utilizza un algoritmo sviluppato specificamente. Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza. Se Apple Watch non rileva alcun movimento dell’utente per circa 60 secondi dopo la caduta, chiama automaticamente i servizi di emergenza e riproduce un messaggio audio con le coordinate di latitudine e longitudine del luogo in cui si trova l’utente, oltre a inviare un messaggio ai contatti d’emergenza.

