Solo per oggi l'arricciacappelli automatico BaByliss MiraCurl in offerta su Amazon con uno sconto del 51%

Solo per oggi, grazie all'evento "Offerte di Settembre", trovi su Amazon il ferro arricciacapelli automatico BAB2665E MiraCurl di BaByliss in offerta a 72,99 €, con uno sconto del 51%. Vediamo tutte le caratteristiche ed i pro e i contro di questo beauty tool per capelli.

BAB2665E MiraCurl di Babyliss è un arricciacapelli di fascia di prezzo alta che funziona in maniera automatica e semplicissima: uno strumento professionale progettato per avere ricci e onde a lunga durata, in modo facile, comodo e veloce grazie al sistema Click and Go e Auto Curl Technology, che permette a tutte, anche alle principianti, di ottenere ricci perfetti in pochissimi istanti.

Adatto per ogni lunghezza e tipo di capelli, grazie a MiraCurl i capelli non subiscono alcuna tensione e bastano pochi secondi per realizzare un riccio perfetto e a lunga durata; inoltre, giocando con le varie regolazioni potrai creare un'infinita varietà di stili.

Le caratteristiche predominanti di questo arricciacapelli automatico, oltre alla tecnologia Auto Curl, sono:

la tecnologia Digital Motor EDM 5.0 - garantisce una vita superiore alla media (10.000 ore) e riduce sia il peso del dispositivo che le vibrazioni, in modo che l'arricciacapelli sia molto più comodo da usare e molto silenzioso;

calore uniforme - l'elemento riscaldante è situato al centro e attorno al cilindro, per una migliore cura dei capelli e per ottenere ricci di maggiore durata;

direzione dei ricci - 3 impostazioni di direzione del riccio : destra, sinistra, alternato;

rivestimento in ceramica - rivestimento in ceramica per una protezione ottimale del capello;

; tecnologia Smart Tech - modalità stand-by dopo 20 minuti e auto-spegnimento dopo 60 minuti;

3 livelli di temperatura - 190°C, 210°C e 230°C.

Semplice e veloce da usare, l'arricciacappelli BaByliss MiraCurl è un beauty tool 100% automatico che ti permette di realizzare onde e ricci perfetti, brillanti e a lunga durata, rapidamente,senza sforzo e indipendentemente dalla lunghezza e dal tipo di capelli: approvatissimo!

Pro:

fa quello che promette in modo eccellente;

facile da usare, regala diverse acconciature semplici e veloci;

grazie alle 3 impostazioni di direzione del riccio regala ricci definiti, morbidi o larghi;

adatto a tutte le lunghezze e ai tipi di capelli.

Contro:

nessuna custodia inclusa in dotazione;

istruzioni poco dettagliate per i primi utilizzi.

