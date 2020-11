Black Friday: asciugatrice Slim Next della Hoover in offerta con il 50% di sconto

In autunno e inverno le giornate umide e piovose ci impediscono di avere il bucato sempre asciutto, ma con il Black Friday e l'asciugatrice Slim Next della Hoover in offerta avremo la nostra maglia preferita pronta per essere indossata

In autunno e inverno le giornate spesso sono umide e piovose e riuscire ad asciugare in poco tempo il bucato non è semplice. Per avere i nostri vestiti preferiti, pronti per essere indossati, l'asciugatrice Slim Next della Hoover è l'aiuto indispensabile, poi se con il Black Friday è in offerta con uno sconto del 50% è imperdibile e ci accompagnerà durante tutto l'inverno.

Le case sempre più piccole ci costringono a rinunciare ad alcuni elettrodomestici per motivi di spazio, ma il modello Slim Next della Hoover è poco ingombrante, perfetto nei bagni piccoli grazie a soli 46 cm di profondità.

L'apparecchio silenzioso grazie al cestello ricoperto con materiale che riduce al minimo le vibrazioni, può essere utilizzato anche di notte perchè non supera i 10 dba, ideale se in casa ci sono bambini piccoli.

Adatto a famiglie numerose, l'asciugatrice ha una capacità che può arrivare a 125 litri ed è dotata di palette progettate appositamente per separare delicatamente il bucato e lasciare che si asciughi uniformemente.

Pratica e funzionale, l'asciugatrice punta tutto sul design curando i minimi particolari, l'oblò consente di vedere sempre il livello dell'acqua, una volta pieno per rimuoverlo basta una sola mano grazie alla comoda presa che consente di svuotarlo facilmente.

Le asciugabiancheria Slim Next Hoover progettata per rispettare ogni tipo di indumento, anche quelli particolarmente delicati e di lana, ci restituirà i nostri vestiti come nuovi ad un prezzo conveniente.