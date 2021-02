Aspirapolvere a traino Bosch in offerta con uno sconto del 42%

Eliminare la polvere su ogni tipo di pavimento sarà semplice e veloce grazie all’aspirapolvere a traino della Bosch in offerta con uno sconto del 42%

Design compatto e dimensioni ridotte sono le caratteristiche principali dell’aspirapolvere a traino della Bosch, pensata per avere una casa pulita e priva di povere in pochi minuti. L’elettrodomestico garantisce risultati di pulizia impeccabili ad un prezzo super conveniente, grazie alle offerte Amazon è possibile acquistare l’elettrodomestico con uno sconto del 42%

Leggero e maneggevole con solo 4,44 kg è efficace su ogni tipo di pavimento, soprattutto quelli duri. L’innovativo motore HiSpin con pale aerodinamiche e un flusso d'aria perfettamente calibrato assicura un'elevata raccolta di sporco con un basso consumo energetico.

Il serbatoio con una grande capacità (1,5 litri), ha un’aspirazione più confortevole e prolungata perché riesce a pulire ampie superfici senza la necessità di svuotare spesso il serbatoio. Grazie al sistema EasyClean, il contenitore della polvere può essere rimosso con il semplice tocco di un pulsante, ed è molto facile da pulire perché privo di angoli dove la polvere può accumularsi.

L'aspirapolvere dotato di un sistema di separazione della polvere ad alta efficienza e un filtro HEPA lavabile per la pulizia dell’aria è ideale se in casa ci sono bambini o si hanno allergie.

L'aspirapolvere adatto non solo per pulire i pavimenti, ha diversi accessori che permettono di utilizzarlo anche in giunti, crepe e telai di finestre, ma anche su mobili imbottiti e tende.

Una volta terminato l’utilizzo è possibile riporre l'aspirapolvere in modo rapido e semplice grazie alle dimensioni compatte e al facile sistema di conservazione dei tubi.