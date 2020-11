Black Friday: solo per poche ore la scopa multifunzione senza fili della Hoover in offerta con uno sconto del 45%

Avere casa pulita e priva di batteri è importante. Per farlo in totale libertà dobbiamo munirci di apparecchi smart ed efficaci come la Hoover H-Free 200 una scopa multifunzione senza fili in offerta solo per poche ore con uno sconto del 45% grazie alle offerte del Black Friday.

Dotata di batteria al litio rimovibile ha un’autonomia di 40 minuti che ci permette di pulire facilmente ogni ambiente con prestazioni sempre di alto livello. L’apparecchio, infatti, ha un grado di aspirazione costante senza perdita, anche quando la batteria sta per scaricarsi, per risultati di pulizia paragonabili all’aspirapolvere con filo.

Leggera e facile da maneggiare l’aspirapolvere grazie all’innovativa spazzola H-Lab Flat&Drive si può reclinare da fino a 180° per raggiungere i punti più difficili o i mobili più bassi.

Angoli bui o punti irraggiungibili non saranno più un problema grazie alle luci a Led frontali che facilitano la visibilità.

Dotata di numerosi accessori come:

l’ugello speciale per peli di animali mini turbo

il rullo Intense Floor

il rullo Deep Care

l’accessorio 2 in 1 per angoli e mobili

l’accessorio lungo 2 in 1 per polvere e mobili

l’accessorio lungo e flessibile

il supporto da parete

Pulire e avere la giusta igiene se in casa ci sono animali domestici o bambini, sarà un gioco da ragazzi.

Una volta piena con lo scarico rapido e igienico basta un click e possiamo svuotarla senza entrare in contatto con lo sporco, inoltre, i filtri lavabili e i rulli facilmente estraibili ci assicurano un apparecchio sempre pulito.

Una volta scarica non dobbiamo per forza riporre Hoover H-Free 200 vicino alla corrente, possiamo semplicemente rimuovere la batteria e ricaricarla separatamente.