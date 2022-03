Aspirapolvere e scopa elettrica Hoover per pulire a prezzi super scontati

Con l’arrivo della primavera si ha voglia di pulire casa, per farlo velocemente e senza fatica l'aspirapolvere e le scope elettriche delle Hoover sono indispensabili.

Con questi elettrodomestici avremo un ambiente privo di batteri e germi a prezzi convenienti grazie alle offerte Amazon. Scopriamo tutti gli sconti sugli elettrodomestici Hoover.

Hoover aspirapolvere a traino senza sacco Reactiv

L’aspirapolvere con tecnologia ciclonica assicura un’alta capacità d'aspirazione, e prestazioni di lunga durata. Dotata di filtro EPA lavabile, è in grado di filtrare e intrappolare anche le particelle di polveri più sottili, adatto per chi soffre di allergie. Il modello potente e silenzioso ha una capacità di 2 litri per raccogliere grandi quantità di polvere quotidianamente, senza doverlo svuotare dopo ogni utilizzo. L'aspirapolvere è dotato di una pratica spazzola con morbide setole naturali, pensata per la pulizia dei pavimenti in legno e laminati.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere a traino Reactiv scontato del 47%

Scopa elettrica con sacco Syrene

Agile e maneggevole, la scopa elettrica permette di pulire facilmente anche gli angoli più difficili e ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti, grazie alla facilità d’utilizzo e di trasporto agevolata dalla maniglia sul retro. Adatta ad ambienti di grandi dimensioni, il filo lungo 5 metri è in grado di pulire grandi aree senza dover cambiare continuamente la presa di corrente, inoltre, il sacco da 1,5 litri una volta pieno può essere sostituito facilmente.

Clicca qui per acquistare la scopa elettrica con sacco Syrene scontata del 45%

Scopa elettrica senza fili H-FREE

Con l’innovativo sistema ciclonico, la scopa elettrica è in grado di separare le particelle di polvere dall’aria garantendo ottime performance di pulizia. La spazzola in grado di ruotare da 90 a 180° è perfetta per pulire negli spazi stretti, negli angoli difficili da raggiungere o sotto i mobili. Leggera e compatta è in grado di pulire qualsiasi superficie, mentre la mini turbospazzola per i peli di animali, li rimuove efficacemente da letti, sedie e tappeti, infine, la batteria al litio assicura un’autonomia fino a 40 minuti.

Clicca qui per acquistare la scopa elettrica senza fili H-FREE scontata del 39%

Scopa a vapore lavapavimenti Steam Capsule

Rimuovere lo sporco ostinato con la scopa a vapore è semplice e il modello è in grado di eliminare fino al 99,9% dei germi e batteri da ogni tipo di superfici, come mobili, tappeti divani assicurando un risultato ottimale anche senza l’utilizzo di detergenti. La spazzola triangolare con setole dure permette all’elettrodomestico di arrivare anche negli angoli o negli spazi più stretti, per rimuovere lo sporco in profondità. Oltre a questo accessorio, la scopa a vapore è dotata di una spazzola rettangolare, adatta ad ogni superficie e 8 accessori per la pistola a vapore, 2 panni per la spazzola principale e un adattatore per la pulizia dei tappeti. Grazie alla regolazione del vapore è possibile scegliere la quantità da erogare in base allo sporco.

Clicca qui per acquistare la scopa a vapore lavapavimenti Steam Capsule scontata del 41%

Batti materasso Ultra Vortex

Il batti materasso Ultra Vortex rimuove gli allergeni, la polvere e gli acari della polvere dai materassi e da tutti gli imbottiti come divani, cuscini e guanciale, ideale per chi soffre di allergie. Grazie alle 3 modalità di pulizia aspirazione, roll & beat e lampada UV progettata per uccidere fino al 99,9% dei batteri, allergeni e acari della polvere ne previene anche la ricomparsa. Il batti materasso è completato da una spazzola per rimuove i peli di animali domestici da tutti gli imbottiti di casa.

Clicca qui per acquistare il batti materasso Ultra Vortex scontato del 31%