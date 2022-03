Preparare il giardino alla primavera con gli attrezzi Black+Decker e Bosch in super sconto

L’avvicinarsi della primavera porta con sé temperature più alte, giornate soleggiate e il risveglio della natura. Il giardino dopo il lungo inverno ha bisogno di essere preparato per colorarsi di fiori e piante che renderanno l’esterno il luogo in cui trascorrere le giornate durante la bella stagione.

Avere a disposizione gli attrezzi da giardinaggio giusti è l’aiuto in più per rendere questa operazione più semplice e avere un prato rigoglioso e bello! Grazie alle offerte Amazon potete acquistare tutto quello di cui avete bisogno a prezzi scontatissimi.

Elettrosega Black+Decker

L’elettrosega adatta a potare rami o eseguire lavori leggeri di taglio è alimentata con batterie a litio che è in grado di tagliare con una sola carica fino a 150 rami, con un diametro di 3.5 cm e una capacità di taglio di 16 cm. Il design compatto ed ergonomico e la doppia impugnatura, assicurano una facilità d’utilizzo con una maggiore libertà di movimento grazie all’assenza del filo. Gli inserti in gomma sono pensati per un controllo più sicuro, mentre il sistema anticontraccolpo consente di lavorare in totale sicurezza.

Pro. Maneggevole e facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Clicca qui per acquistare l’elettrosega Black+Decker con uno sconto del 41%

Tagliaerba Bosch

Il tagliaerba Bosch è ottimo per avere un prato ben curato grazie al potente motore da 1200 Watt in grado di tagliare ogni tipo di terreno, garantendo un risultato preciso in qualsiasi lavoro di taglio, inoltre, il peso di soli 6,8 kg, permette di muovere agevolmente l’attrezzo in caso di ostacoli. All’inglese o all'italiana, con la regolazione del taglio su tre livelli, potete ottenere facilmente l’altezza del prato che preferite. Infine, i pettini per erba integrati, consentono di tagliare agevolmente lungo staccionate e vialetti con assoluta precisione anche su ampi terreni. Il cesto raccoglierba da 31 litri, infatti, assicura maggiore capienza e riduce i tempi di svuotamento.

Pro. Il cesto è piuttosto capiente.

Contro. È adatto a prati di piccole dimensioni.

Clicca qui per acquistare il tagliaerba Bosch con uno sconto del 23%

Soffiatore Black+Decker

Con la fine dell’inverno il giardino è pieno di foglie e detriti, ma con il soffiatore Black+Decker potete eliminare ogni residuo in pochi minuti, l'apparecchio leggero e bilanciato, ha un’impugnatura regolabile per un maggior comfort. Il motore dotato di velocità variabile, consente di regolare la potenza in base alle proprie necessità e in un attimo il soffiatore si trasforma in aspiratore grazie ai due tubi intercambiabili ed alla doppia impugnatura regolabile. La ventola in metallo da 12 lame posta alla fine dell’aspiratore riesce a triturare con altezze differenti i detriti aspirati per ridurre al minimo l’ingombro.

Pro. Il soffiatore è efficiente.

Contro. Per alcuni utenti il filo dell’alimentazione è corto.

Clicca qui per acquistare il soffiatore Black+Decker con uno sconto del 25%

Tagliasiepi Bosch

L’apparecchio unisce il massimo delle prestazioni con la facilità d’utilizzo anche senza fili. Il sistema Anti-Blocking, permette di eseguire il taglio senza interruzioni, mentre con la tecnologia Quick Cut, potrete taglierete i rami delle siepi al primo tentativo, in modo rapido ed efficace grazie al peso di soli 2,5 kg e al bilanciamento ottimale. Per ottenere tagli sicuri lungo muri e recinzioni sull’estremità delle lame è presente un’apposita protezione, nel caso in cui un ramo non viene tagliato al primo tentativo, il senso di rotazione delle lame viene invertito per continuare a lavorare in totale sicurezza.

Pro. Taglia facilmente anche i rami spessi.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Clicca qui per acquistare il tagliasiepi Bosch con uno sconto del 36%