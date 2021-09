Attrezzi da palestra a prezzi scontati con le offerte di settembre Amazon

Gli attrezzi da palestra per rimanere in forma ad un prezzo super conveniente

Alimentazione sana e attività fisica: chi vuole rimettersi in forma dopo gli eccessi dell’estate sa bene che deve seguire queste due regole fondamentali.

Con la ripresa del lavoro, non sempre si ha il tempo di andare in palestra, ma grazie alle offerte di settembre Amazon, possiamo costruire una piccola palestra in casa che ci permetterà di allenarci quando vogliamo.

Sono attrezzi fondamentali, in grado di farci svolgere differenti esercizi pensati per allenare i muscoli e ritrovare il benessere fisico.

Con Amazon possiamo ordinare tutto quello che ci serve comodamente dal divano e farlo arrivare a casa nostra in poco tempo, tutto ad un prezzo super conveniente. Vediamo gli attrezzi per creare una piccola palestra in casa.

Panca per addominali multifunzione

La panca per addominali multifunziona, è pensata per allenare braccia, gambe e fianchi, grazie allo schienale inclinabile su 3 livelli e componenti laterali per eseguire un allenamento completo e personale in base ai dischi/pesi inseriti. Lo schienale reclinabile ci accompagnerà esercizio, dopo esercizio grazie anche al cuscinetto poggia piedi per eseguire alla perfezione ogni gesto e non avere problemi alle articolazioni. La struttura in acciaio tubolare è stabile e solida.

Pro. La panca è stabile adatta per l'allenamento a casa.

Contro. Per alcuni utenti il rivestimento non è molto resistente.

Kettlebell da 8 kg

Il kettlebell è un attrezzo che permette di tonificare, allenare la resistenza fisica e mantenere alta la concentrazione sviluppando allo stesso tempo la coordinazione. La classica forma a bollitore, con fondo piatto, è ideale per conservarlo facilmente dopo l’esercizio, mentre la maniglia liscia, assicura una presa confortevole, riducendo lo sfregamento. Realizzato in PVC con all’interno sabbia anti-corrosione, anti-scheggiature e anti-rumore, è lo strumento adatto per rimettersi in forma.

Pro. È realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ ingombrante.

Tapis roulant con motore elettrico

Correre è un ottimo modo per rimanere in forma! Con l’arrivo dell’autunno e del freddo, un modo per continuare questa attività al riparo è il tapis roulant. Il modello elettrico pieghevole, ha tutto quello di cui abbiamo bisogno per rimanere in forma ma al sicuro. Il tapis roulant è dotato di cardiofrequenzimetro, display LCD, indicatore della durata dell'allenamento, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Il modello è completato da un supporto per bevande e un cardiofrequenzimetro per ricevere informazioni sulla frequenza cardiaca

Pro. Il tapis roulant si chiude per occupare meno spazio.

Contro. La pedana è un po' stretta per la corsa veloce.

Cyclette per allenamento

Se amiamo il fitness possiamo allenarci con questa cyclette realizzata con un telaio in acciaio e dotata di pedali antiscivolo. Il modello ha un display LCD in grado di tenere traccia di tempo e velocità d’allenamento. Il sellino e il manubrio imbottiti in PVC, possono essere regolati su 5 diversi livelli di altezza, per adattarsi ad ogni fisico. Grazie al supporto per il tablet posizionato sul manubrio, è possibile guardare la serie preferita durante l’allenamento.

Pro. La cyclette è pratica e facile da montare.

Contro. Non è indicata per le persone alte.

Pedana vibrante

Perdere peso, aumentare la massa muscolare e migliorare la forma fisica è semplice con la pedana vibrante. Il modello grazie al telecomando permette di regolare l’intensità, la durata o il tipo di vibrazione. Il display luminoso LCD permette di leggere il tempo e il livello di intensità con un semplice colpo d’occhio. Le 5 serie di esercizi da 10 minuti sono state progettate dagli esperti, inoltre, gli altoparlanti bluetooth sono stati pensati per allenarci con la nostra musica.

Pro. Perfetto per tonificare i muscoli.

Contro. Per alcuni il filo elettrico è corto.

