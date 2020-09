Avvitatore Bosch Professional in offerta con uno sconto del 51%

Piccoli interventi di manutenzione in casa a volte sono indispensabili, altre volte sono un modo per aumentare il comfort e vivere al meglio l’ambiente.

Gli amanti del fai da te sanno bene che i lavori per la cura dell'appartamento sono tanti ma avere a portata di mano gli attrezzi giusti può rendere tutto più semplice e veloce.

Se avete intenzione di montare un mobile, riparare una finestra o creare un piccolo gazebo in giardino in vista dell’inverno, non potete farvi sfuggire l’avvitatore Bosch Professional in offerta su Amazon con uno sconto del 51%

L’avvitatore può essere utilizzato in ogni punto della casa, anche negli angoli bui, dotato di luce a Led avrete la giusta illuminazione in ogni momento. Compatto, leggero e potente riesce a garantire le massime prestazioni anche quando vorrete realizzare lavori impegnativi grazie all’ottimo rapporto tra lunghezza di testata e potenza.

Per lavorare in modo efficiente e contemporaneamente su materiali differenti non dovete fare altro che scegliere tra le tre velocità preimpostate sui numeri di giri e decidere quella che fa al caso vostro. Inoltre, con il portabit 2 in 1 non perderete tempo a cambiare adattatori o utensili grazie all’attacco esagonale interno da 1/4" e all’attacco quadro esterno da 1/2”.

Resistente e duraturo, il motore brushless è alimentato da batterie dall’elevata durata e autonomia, che oltre ad essere compatibili con gli altri attrezzi della linea Professional, hanno un ottimo sistema di gestione del calore.

L’avvitatore Bosch Professional oltre a facilitarvi il lavoro è smart: il modulo Bluetooth Connectivity, permette di ricevere feedback dall’utensile e informazioni di assistenza tramite smartphone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prendervi cura della casa e renderla più efficiente diventa un modo divertente per coltivare la vostra passione grazie all’avvitatore Bosch Professional in offerta con uno sconto del 51%