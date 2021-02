Con il baby monitor della Philips controllare i piccoli è semplice e conveniente

Restare sempre collegato al bambino in modo sicuro e conveniente è possibile con il Baby monitor della Philips scontato del 38%

La sicurezza dei bambini è importante per i genitori che grazie alla tecnologia e a strumenti sempre più smart, possono restare collegati con i piccoli e tra gli strumenti più utili c'è il baby monitor della Philips con uno sconto del 38%

L'apparecchio dotato dell'associazione del ricevitore, permette di effettuare un collegamento privato e sicuro mentre la nuova tecnologia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) riduce ogni tipo di interferenza, anche la più piccola.

Il monitor consente di impostare la sensibilità del microfono dell'unità bambino per sentire solo se piange e non mentre emette i suoi vagiti.

I bambini hanno bisogno di sentirsi sicuri e il suono rilassante della voce dei genitori gli garantisce sogni sereni, basta selezionare questa funzione con un solo click e mamma o papà potranno collegarsi con il bambino da qualsiasi ambiente della casa.

Non c'è nulla di meglio di una ninna nanna per calmare un bambino con questo apparecchio è possibile selezionare una delle 5 melodie rilassanti che conciliano il sonno in pochi minuti.

Con la visione notturna a infrarossi nitida che si attiva automaticamente al buio è possibile osservare il bimbo mentre dorme attraverdo il grande display a colori ad alta risoluzione da 2,7" e sentire anche i più piccoli rumori con assoluta chiarezza grazie al suono Crystal Clear di alta qualità.

Dotato della modalità ECO è possibile ridurre il consumo energetico durante i momenti tranquilli nella cameretta del bambino, questa modalità disattiva le trasmissioni audio/video e le unità si collegano solo quando il bambino emette un suono.

L'unità genitore, inoltre, avvisa se quella di monitoraggio si trova al di fuori della portata oppure se la batteria è scarica, per restare sempre vicino al bambino.