La bilancia digitale Medisana con analisi corporea in offerta a soli 26,36€

Una bilancia affidabile e di qualità con connessione Bluetooth e analisi corporea in offerta ad un ottimo prezzo

Per un periodo limitato di tempo, trovi la bilancia digitale con analisi corporea marcata Medisana in offerta su Amazon a 26,36€, con uno sconto del 40%.

La bilancia digitale BS 444 connect offre una funzione moderna di analisi corporea, misurando in modo affidabile il peso, il grasso corporeo, l'acqua, la percentuale muscolare e il peso osseo. Inoltre, gli elettrodi in acciaio inox di elevata qualità della bilancia determinano il valore IMC personale e il fabbisogno calorico giornaliero, in modo da aiutarti a raggiungere facilmente il peso desiderato.

Dal design moderno, con la sua superficie splendente e bianchissima, la bilancia di Medisana ha un grande display LCD, che garantisce una lettura facile, ed è dotata di connessione Bluetooth e di un'app per iOS e Android, grazie alla quale è possibile salvare tutti i risultati di misura in modo centralizzato sul proprio smartphone, visualizzarli in qualsiasi momento e ovunque sotto forma di grafica chiara e sincronizzarli su altri smartphone o tablet.

Inoltre, la bilancia digitale di Medisana è compatibile con l'applicazione open source "OpenScale", che permette di registrare i dati trasmessi dalla bilancia tramite Bluetooth senza dover utilizzare applicazioni o servizi cloud, dispone di un comodo dispositivo di attivazione “step on”, riconosce automaticamente fino a otto utenti non appena questi salgono sulla bilancia a piedi nudi ed è possibile commutare tra le unità kg, lb e st

Dati tecnici:

Dimensioni: ca. 30 × 30 × 2,3 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Indicazione peso: fino a 180 kg

Batterie: 3 × 1,5 V (AAA)

La bilancia non è adatta a persone con pacemaker o altri impianti medici.

Scoprila in offerta su Amazon