Bilancia pesapersone digitale in offerta con uno sconto del 55%

Per rimettersi in forma la bilancia pesapersone digitale scontata del 55% è un modo per tenere sempre sotto controllo il peso

Con la fine delle festività bisogna fare i conti con i chili in più accumulati durante il Natale. Diete detox e attività fisica sono utili, ma per avere il peso sempre sotto controllo non possiamo farci sfuggire la bilancia digitale in offerta con uno sconto del 55%.

Il modello ha un design essenziale pensato per adattarsi ad ogni ambiente, disponibile in bianco o nero, si integra facilmente ad un bagno classico o moderno, mentre gli angoli arrotondati sono sicuri soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

La bilancia digitale con 17 diverse misurazioni di salute essenziale e dati completi sulla salute riesce a misurare in pochi secondi il peso, l’indice di massa corporea, il grasso corporeo, il grasso viscerale, la massa muscolare, quella ossea, le calorie e le misurazioni dell'acqua per conoscere meglio il proprio corpo.

I quattro sensori di elettrodi metallici di alta precisione forniscono misurazioni accurate del peso con una capacità massima fino a 180 kg. Lo schermo Lcd retroilluminato permette di leggere facilmente i dati che vengono archiviati sull'app per la visualizzazione in qualsiasi momento.

La bilancia pesapersone digitale è pensata per tutta la famiglia perché con lo stesso account si possono supportare 8 utenti allo stesso tempo e può identificarli automaticamente ottenendo un'analisi dell'indice del corpo sullo stesso account.