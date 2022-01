OptiGrill Rowenta a metà prezzo: la griglia da interno per cotture perfette

Servire una grigliata perfetta per assecondare tutti i palati, dai più esigenti a quelli più raffinati, è una sfida ricorrente, che si svolge con frequenza all’interno delle nostre case. Carne al sangue, media o ben cotta? Come impostare i tempi di cottura per tagli diversi? Per rispondere a questi e ad altri quesiti arriva OptiGrill, la griglia da interno firmata Rowenta assicura alte prestazioni per grigliate appetitose tutto l’anno ad un prezzo conveniente. Pensata appositamente per famiglie e gruppi numerosi, serve fino a massimo 2-4 ospiti e si avvale di numerose funzioni innovative che rendono ancora più semplice la preparazione delle pietanze, tutto in offerta con uno sconto del 50%

Questa griglia elettrica da 2000 W garantisce, infatti, un’esperienza di cottura impeccabile grazie al nuovo display intuitivo, che guida l’utente passo dopo passo, avvalendosi di notifiche e inviando informazioni durante tutta la fase di grill. Rowenta OptiGrill è un must have in cucina non solo per stupire familiari e amici durante le grigliate o nelle occasioni speciali, ma anche per cucinare verdure, carne e pesce nei pasti di tutti i giorni, esaltando al meglio il gusto di ogni pietanza.

Ma non solo! Grazie ad

OptiGrill sarà possibile dire addio alle lunghe attese e agli estenuanti monitoraggi nella preparazione: la sua tecnologia intelligente permette di avere sempre sotto controllo i cibi grazie all'indicatore del livello di cottura che permette di monitorare costantemente lo stadio di avanzamento di cottura, grazie ai, lo rende unoper avere sempre più ricette a portata di mano.

OptiGrill con la tecnologia “sensore automatico di cottura” regola la temperatura e il tempo di cottura in modo automatico in funzione dello spessore e del numero di porzioni collocate sulla griglia

Infine, il suo design intelligente garantisce facilità di pulizia grazie alla vaschetta raccogligrassi e alle piastre antiaderenti amovibili e lavabili in lavastoviglie, il tutto per il massimo della comodità.