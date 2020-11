Caffè come al bar con la macchina del caffè Genio S Plus De’ Longhi scontata del 30%

Bere un caffè gustoso come quello del bar è possibile con la macchina del caffè De’ Longhi in offerta con uno sconto del 30%

Gli impegni e il lavoro non sempre ci permettono di ritagliarci una piccola pausa per noi e assaporare un delizioso caffè al bar. Se non voglio rinunciare alla bevanda, ma andiamo sempre di corsa, con la macchina del caffè possiamo avere un espresso aromatico e gustoso direttamente a casa.

Grazie alle offerte del Black Friday, possiamo acquistare solo per oggi la macchina del caffè Genio S Plus De’ Longhi con uno sconto del 30%

L’apparecchio con il suo design moderno e accattivante si integra in ogni ambiente regalando un tocco in più alla cucina.

Semplice ed intuitiva, l’interfaccia innovativa ci permetterà di preparare caffè con una crema ricca e vellutata come al bar, adattando il livello di intensità, la temperatura e la lunghezza alle nostre esigenze.

Con la modalità Espresso Boost avremo una pre-infusione all'interno della capsula per ottenere un caffè intenso e concentrato. La funzione XL, invece, ci consente di ottenere una bevanda lunga.

Con 4 diversi livelli di temperatura: fredda, bassa, media, alta, possiamo decidere se gustare un tè freddo, o una bella tisana calda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pensata per avere un risparmio energetico, la macchina del caffè Genio S Plus della De’ Longhi ha il sistema di spegnimento automatico dopo 1 minuti di inutilizzo.