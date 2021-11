È già tempo di Black Friday: le migliori offerte su elettrodomestici e prodotti per la casa

Pronti ad approfittare di offerte imperdibili e a fare incetta di prodotti per rendere casa smart? Quest’anno il Black Friday su Amazon arriva in anticipo. Da oggi fino al 18 novembre, avrete a disposizione elettrodomestici e apparecchi per la pulizia e molto altro a prezzi super scontati!

Curiosi di scoprire cosa vi riserva il noto sito di e-commerce? Ecco una rassegna delle migliori offerte disponibili.

Kenwood Impastatrice Planetaria Kitchen Machine

L’impastatrice con una potenza di miscelazione di 1000 W ha un movimento planetario perfetto per impastare pizza, pane, focacce e altro. La ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri e la regolazione elettronica delle velocità permette di lavorare senza sbalzi, i 3 ganci di miscelazione: frusta K per ingredienti secchi, gancio impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce e la frusta a filo per preparare soffici composti spugnosi.

Moulinex Quickchef 3in1 Mixer ad Immersione

Il frullatore ad immersione Quickchef di Moulinex, assicura ottimi risultati grazie alla combinazione della sua tecnologia Powelix e del potente motore di 1000W anche con gli ingredienti più difficili. Il design ergonomico, assicura un maggior controllo anche quando le mani sono bagnate. Inoltre, sminuzza differenti ingredienti con estrema facilità, mentre la frusta permette di sbattere senza fatica.

Hoover aspirapolvere a traino senza sacco

La tecnologia ciclonica assicura un alto grado di separazione della polvere e un basso livello di manutenzione del filtro, grazie anche al contenitore con capacità da 2 litri. Il tubo telescopico estendibile arriva in ogni angolo della casa ed è arricchita da una spazzola per tappeti e pavimenti e una spazzola per parquet. Una volta riempito, lo svuotamento del contenitore è veloce e sicuro

Moulinex Optimo forno elettrico

Optimo è il fornetto elettrico con capacità da 19 litri con sei diverse modalità di cottura consentono di preparare una varietà di piatti prelibati come antipasto, carne, pesce, pizza, gratin e dessert. Il design dallo stile vintage, ma con dettagli moderni come le manopole rivestite di acciaio inossidabile, si integra perfettamente in ogni cucina.

iRobot Braava lavapavimenti 2 in 1

La lavapavimenti riesce a pulire a fondo anche gli spazi grandi sfruttando l’azione a triplo passaggio: quello singolo è per rimuovere polvere, peli di animali e allergeni, mentre il triplo per pulire più a fondo. Inoltre, riesce a tenere traccia di dove è stato grazie alla navigazione iAdapt 2.0, progettato per lavare tutti i tipi di pavimenti come laminati, parquet e pavimenti in pietra la casa sarà sempre pulita e disinfettata.

Polti Vaporetto Smart

Avere un ambiente pulito e senza batteri è possibile grazie a Polti Vaporetto che uccide ed elimina il 99,99% di virus e germi. Il riscaldamento rapido e la facilità di regolazione del vapore rende questo elettrodomestico semplice da utilizzare. Dotato di 11 accessori per la pulizia di superfici differenti e 3 panni per eliminare lo sporco su pavimenti e tappeti, l’apparecchio è versatile e smart.

Rowenta X-PERT 3.60 Animal Kit

L’aspirapolvere senza fili, ha fino a 45 minuti di autonomia ed è progettata per raggiungere ogni angolo della casa grazie anche all’aspirabriciole rimovibile. Efficace su pavimenti e tappeti è perfetta se in casa ci sono animali domestici grazie al rullo animal care in gomma e setole ed un rullo Fluffy adatto per le superfici delicate per rimuovere i peli di cani e gatti. Completata da luci a led, cattura la polvere sotto i mobili bassi e nelle aree difficili da raggiungere.

Polti Vaporetto scopa lavapavimenti

Dotata di 14 accessori, di cui 3 panni per pulire superfici differenti con la forza del vapore elimina efficacemente germi e batteri. Pronta all’uso in soli 30 secondi ha un pratico serbatoio d’acqua da 320 ml ad auto-riempimento per pulire senza aspettare lunghi tempi d’attesa. La manopola di regolazione del vapore, permette di selezionare la corretta quantità di vapore per ogni superficie.

De’ Longhi Perfetto Magnifica S

La macchina da caffè Magnifica S macina i chicchi di caffè al momento (regolabile fino a 13 livelli), per regalare il piacere del caffè come fatto al bar. Dotata della funzione Capuccino System prepara una schiuma densa ed abbondante mentre il pannello di controllo a LED con tasti soft touch permette di personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè per rispondere ad ogni gusto.

Bosch impastatrice planetaria

Cucinare come un professionista diventa semplice con questa impastatrice con il potente motore da 900 W, 7 velocità e la funzione Pulse. Il movimento planetario 3D lavora efficacemente ogni ingrediente grazie anche al supporto di un set di accessori da pasticceria con frusta per mescolare, frusta per montare a neve e gancio per impastare, tutti lavabili in lavastoviglie.

