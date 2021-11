Forni e piani cottura renderanno la cucina moderna grazie alle offerte del Black Friday 2021

Che siate cuochi provetti oppure no, c’è sempre una bella soddisfazione ad invitare gente a pranzo e a cena e preparare pasti succulenti. Quando si cucina sono gli elettrodomestici a fare la differenza e in particolare il forno e il piano cottura.

Se volete mettervi ai fornelli o rinnovare la vostra cucina, il Black Friday Amazon fa al caso vostro. Sul sito di e-commerce è possibile trovare forni di ultima generazioni, piani cottura all’avanguardia a prezzi scontatissimi

Piano cottura

Bosch piano cottura a gas

Cucinare non vuol dire avere solo un piano cottura efficiente, ma anche di design e quello della Bosch grazie alla forma ancora più sottile, garantisce un look pulito e senza tempo. I 5 fuochi di varie dimensioni permettono di cucinare tutto quello che volete, ad esempio il bruciatore wok (grande e centrale) assicura una cottura ottima, adatta a pentole di grandi dimensioni, quello rapido è perfetto per chi va sempre di corsa, i 2 semirapidi sono pensati per ogni tipo di cottura, mentre il bruciatore piccolo è adatto per pentolini e piccole padelle. Le manopole frontali ergonomiche assicurano un controllo ottimale, mentre il materiale in acciaio inossidabile è facile da pulire.

Clicca qui per acquistare il piano cottura Bosch a gas scontato del 45%

Bosch piano ad induzione con funzione Powerboost

Il piano ad induzione a 4 fuochi ha una superficie lucida, facile da installare e da pulire. Il pannello di controllo permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata, dovete semplicemente selezionare il livello di potenza necessario e le nuove funzioni QuickStart e ReStart rendono la cottura più semplice. Il modello ancora più potente, ha la funzione PowerBoost che permette di aumentare la potenza, così da accelerare il processo di cottura, ad esempio è possibile far bollire 2 litri di acqua quasi tre volte più velocemente rispetto ai piani cottura in vetroceramica tradizionali. Il piano estremamente sicuro, evita il rischio di scottature perché scalda solo intorno alle pentole.

Clicca qui per acquistare il piano ad induzione Bosch scontato del 30%

Candy piano cottura a gas

Il piano cottura a gas con 4 fuochi è composto da due bruciatori rapidi, uno semirapido e uno ausiliario. Le manopole in acciaio inox disposte lateralmente sono pensate per non essere accessibili ai più piccoli e interrompere automaticamente l’alimentazione del gas se la fiamma si spegne accidentalmente. La superficie liscia permette di pulirlo in pochi minuti, mentre le griglie possono essere lavate facilmente in lavastoviglie.

Clicca qui per acquistare il piano cottura a gas Candy scontato del 41%

Samsung piano cottura induzione

Il piano induzione è adatto a pentole e casseruole di qualsiasi forma e dimensione grazie all'area Flex, mentre è possibile impostare al minimo la potenza di tutte le zone cottura con un semplice gesto grazie alla funzione “Pausa”. La tecnologia “Mantieni in caldo” invece consente di mantenere i piatti a temperatura ottimale, conservando le caratteristiche di un cibo appena preparato. Infine, l'ampio e intuitivo schermo Led Move Touch del piano a induzione permette una gestione rapida e precisa delle temperature di cottura.

Clicca qui per acquistare il piano cottura a induzione della Samsung scontato del 24%

Forno elettrico

Bosch forno ad incasso

Il forno ad incasso con 7 programmi pre-impostati: multiCottura HotAir 3D, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione pizza e riscaldamento inferiore, permette di cucinare ogni tipo di pietanza. Grazie alla circolazione del calore su tutti i lati, potete preparare contemporaneamente più pietanze su 3 livelli. Con il display a led e il timer, programmare la cottura sarà un gioco da ragazzi, come la possibilità di pulirlo rapidamente con il sistema di autopulizia pirolitica.

Clicca qui per acquistare il forno Bosch scontato del 14%

Electrolux forno elettrico

Il forno con sistema SurroundCook, assicura una cottura uniformemente dei cibi, dal pollo arrosto croccante alle meringhe delicate, perché la temperatura interna è mantenuta costante, mentre la ventola fa circolare l'aria e il calore. La cottura MultiLevel consente di ottenere una cottura uniforme su due livelli, tutto può essere monitorato con il display a LED su cui poter impostare i tempi di cottura e avere il controllo totale del forno. La porta rimovibile permette una pulizia accurata del forno e ogni elemento può essere pulito separatamente così da poter raggiungere ogni singolo angolo del forno.

Clicca qui per acquistare il forno elettrico Electrolux scontato del 31%

Hisense forno multifunzione ventilato

L'ampia cavità e i profili smussati insieme alle pareti laterali allargate, garantiscono una circolazione dell'aria calda a 360° che avvolge le pietanze cucinandole uniformemente e consentendo cotture su più livelli con le migliori performance di cottura. Facile da pulire, l'acqua rimuove efficacemente grasso e macchie, basta versare mezzo litro di acqua su una teglia e avviare AquaClean dopo ogni utilizzo. Inoltre, il rivestimento in acciaio inox con trattamento anti impronta dona al forno un look pulito e si integra perfettamente in ogni cucina.

Clicca qui per acquistare il forno multifunzionale ventilato Hisense scontato del 33%

Electrolux forno multifunzione SurroundCook

Cucinare più pietanze contemporaneamente è possibile con questo forno XL dotato di cottura multilivello, la resistenza circolare consente di ottenere una cottura uniforme su tre livelli, mentre il display a Led suggerisce la giusta temperatura automaticamente, ma può essere anche regolata manualmente. Perfetto per il risparmio energetico, il forno si riscalda velocemente per risparmiare tempo e ridurre i costi in bolletta. La funzione di pulizia pirolitica riscalda il forno fino ad una temperatura che trasforma il grasso e tutti gli altri residui in cenere pronti ad essere rimossi con un semplice panno umido.

Clicca qui per acquistare il forno multifunzionale SurroundCook Electrolux scontato del 39%