Black Friday: alberi, luci e decorazioni per una casa in perfetto stile natalizio

Luci, alberi e decorazioni, per rendere l’attesa del Natale divertente, gli addobbi non possono mancare. Questo è il periodo dell’anno più amato da grandi e bambini che non vedono l’ora di fare l’albero di Natale o arricchire le finestre con decorazioni a tema.

Con il 25 dicembre sempre più vicino è arrivato il momento di rendere casa scintillante e accogliente, quindi se siete alla ricerca di addobbi natalizi che rendano ogni stanza degna del villaggio di Babbo Natale, potete approfittare delle offerte del Black Friday e ricreare l’atmosfera natalizia a prezzi convenienti.

Catena luminosa 100 led bulbo (sconto 36%)

Le luci a led colorate creano un'atmosfera unica e divertente per rendere indimenticabile il periodo natalizio. Pensato per un uso interno ed esterno, le 100 luci a forma di bulbo possono essere posizionate sull'albero o in casa, non dovete fare altro che decidere le modalità di illuminazione con il telecomando in dotazione.

Catena luminosa (sconto 22%)

Le luci a led flessibili in filo di rame possono essere ripiegate e adattate in base all'esigenza, le lampadine a luce calda gialla, sono perfette per decorare l'albero di Natale grazie alla lunghezza di circa 20 metri e con oltre 100 led. Dotato di protezione IP65, il filo di rame è resistente all'acqua e ha un consumo energetico molto basso con potenza di solo circa 3 W.

Proiettore luci Natale (sconto 20%)

Per decorare anche l'esterno in modo semplice e veloce, non potete farvi sfuggire il proiettore luci Natale, in grado di proiettare fiocchi di neve chiari e luminosi, per creare una scena di neve realistica. Impermeabile e sicuro, l'area di copertura del proiettore è molto ampia e la distanza può essere regolata in base alla situazione reale.

Palle di Natale (sconto 20%)

Le 100 palline sono decorate in materiale plastico ed ecologico, resistenti alla rottura, sono disponibili in differenti dimensioni in grado di arricchire ogni albero. Grazie alla fattura e alla superficie è possibile catturare e riflettere meglio le luci dell'albero di Natale inoltre sono in diverse fantasie: opaco, lucido, glitterato e in varie tinte perfetto per ogni gusto.

Babbo Natale gonfiabile (sconto 27%)

La decorazione gonfiabile composta da Babbo Natale a cavallo di un aereo, porta l'atmosfera natalizia nel vostro giardino! Alto 150 cm ha luci a Led integrate nel corpo di Babbo Natale per illuminare l'esterno della casa e nello stesso tempo è resistente perché realizzato in poliestere in grado di resistenza all'acqua e si gonfia automaticamente quando collegate l'alimentazione, così è subito pronto all'uso.

Albero illuminato (sconto 13%)

Se vi piace l'albero di Natale luminoso, ma non avete tempo per sistemare tutte le luci, potete scegliere l'albero di natale pre illuminato con 330 luci bianche, calde e multicolore da scegliere in base alle 8 diverse modalità di illuminazione. Il modello alto 180 cm realizzato in PVC di alta qualità, è rispettoso dell'ambiente, resistente e ignifugo.

