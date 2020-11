Black Friday Amazon: una settimana di super sconti dal mondo della tecnologia

Black Friday di Amazon inizia oggi con tante offerte dedicate al mondo della tecnologia. Si parte con gli ebook reader Kindle, base e Oasis, scontati fino al 25%.

In offerta anche un caricabatterie senza fili per iPhone e smartphone Android, una stampante portatile di HP ed un SSD esterno di Samsung.

Non manca, inoltre, una videocamera di sicurezza per interni di Google scontata del 50% ed un tablet Android per bambini a meno di 50 euro.

Infine in promozione per il Black Friday una soundbar ed un TV OLED di LG.

Kindle scontato del 25% a 59 euro

Iniziamo dal noto lettore di ebook Kindle, dotato di schermo da 6 pollici con illuminazione integrata. Un compatto e completo lettore di libri digitali in grado di accedere a milioni di titoli per tutti i gusti.

In offerta anche il top di gamma Kindle Oasis scontato del 24%

Caricabatteria wireless Belkin a 33 euro, scontato del 18%

Da Belkin un caricabatteria wireless in grado di ricaricare senza fili i più recenti iPhone e vari smartphone Android. Un prodotto con una potenza fino a 15 Watt, compatibile con lo standard Qi. Non dimentichiamo l’alimentatore Quick Charge 3.0 da 24 W incluso nella confezione.

Stampante fotografica portatile istantanea HP a 83 euro, scontata del 23%

In offerta questa settimana anche la stampante fotografica istantanea portatile HP Sprocket. Un compatto prodotto dotato di tecnologia ZINK, in grado di stampare foto adesive in formato 5,8 x 8,7 cm, da smartphone e tablet via Bluetooth.

SSD esterno Samsung da 1TB a 159 euro, scontato del 33%

Samsung propone in offerta il suo SSD esterno T7 da 1 TB. Un modello con scocca in metallo e velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s (9,5x volte più veloce di un hard disk tradizionale) e interfaccia USB 3.2 Gen 2.

Videocamera di sicurezza da interni Nest a 99 euro, scontata del 50%

Nella nostra rassegna anche la videocamera di sicurezza da interni Nest (brand di Google) con risoluzione a 1080p e angolo di visione di 130 gradi. Un prodotto con audio bidirezionale, rilevamento dei movimenti e visione notturna.

Tablet Android per bambini Vankyo a 49 euro, scontato del 43%

In promozione su Amazon il tablet Android Z1 di Vankyo, con schermo da 7 pollici HD. Tablet fornito di una resistente custodia antiurto con sostegno girevole a 360 gradi e una memoria da 32 GB. Tablet equipaggiato con un software adatto ai più piccoli che include una modalità bambino e app dedicate.

TV OLED LG 55” scontato del 50% a 999 euro

Dal LG arriva in offerta il TV OLED 55BX6LB. Un TV 4K da 55 pollici con processore α7 Gen3, Dolby Vision, Dolby Atmos, compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa.

Soundbar LG a 279 euro, scontata del 38%

LG propone per il Black Friday anche la soundbar SL7Y: un modello 3.1 da 420W con subwoofer wireless e funzionalità Chromecast integrate. Un prodotto dal design sottile, compatibile con DTS Virtual:X e High Resolution Audio.

