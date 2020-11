Black Friday Anker: tanti prodotti hi-tech low cost in super offerta

In promozione per la settimana del Black Friday anche i prodotti realizzati da Anker. Azienda che vanta una vastissima gamma con i suoi brand Soundcore (audio), Nebula (proiettori) ed eufy (prodotti per la casa).

Prodotti per tutte le tasche, dalle avanzate caratteristiche e dal design curato, scontati fino al 50%.

Di seguito le migliori offerte di Anker per il Black Friday.



Proiettore portatile Nebula Astro a 199 euro scontato del 33%

Iniziamo la nostra rassegna dal Nebula Astro: un completo mini proiettore DLP, alimentato a batteria, con a bordo Android e varie app come Netflix e Youtube. Un dispositivo pensato anche per i bambini, dotato di WiFi e Bluetooth.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 199 euro, scontato del 33%

Cuffie Soundcore Life P2 a 34 euro scontate del 50%

Da Anker arrivano anche gli auricolari completamente senza fili Soundcore Life P2. Cuffie Bluetooth low cost, con un'autonomia di 40 ore, driver in grafene e resistenza a liquidi e sudore.

Scopri di più su Amazon a 34 euro scontate del 50%

Cuffie Soundcore Liberty 2 Pro a 79 euro scontate del 33%

Se siete, invece, alla ricerca di cuffie di fascia più alta, ecco le Liberty 2 Pro. Auricolari True wireless dotati dell’avanzata architettura acustica coassiale Astria, con driver dinamico da 11 mm. Un prodotto accompagnato da una completa app, per un suono personalizzato (HearID), e con un’autonomia di 32 ore.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 79 euro scontate del 33%

Telecamera WiFi eufy Security 2K a 29 euro scontata del 25%

Passiamo ora ad un'interessante telecamera di sicurezza da interni di eufy con risoluzione 2K. Un completo prodotto per la sorveglianza della nostra abitazione con riconoscimento di persone/animali, audio bidirezionale, visione notturna e compatibilità con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Scopri di più su Amazon a 29 euro scontata del 25%

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ a 69 euro scontato del 36%

Nella nostra rassegna non mancano gli speaker Bluetooth come il Soundcore Motion+. Una cassa da 30W, certificata Hi-res e compatibile con il codec aptX. Un prodotto impermeabile e con un’autonomia di 12 ore.

Scopri di più su Amazon a 69 euro scontata del 36%

Sveglia-cassa Bt Soundcore Wakey a 62 euro scontata del 37%

Proseguiamo con il Soundcore Wakey Anker: un versatile ed elegante dispositivo multifunzione che integra un altoparlante Bluetooth, una sveglia, la Radio FM ed un sistema di ricarica wireless per smartphone, cuffie ed altri dispositivi certificati Qi.

Scopri di più su Amazon a 62 euro scontata del 37%

Robot aspirapolvere eufy RoboVac 15C Max a 159 euro scontato del 30%

Terminiamo la nostra rassegna con il Robot aspirapolvere eufy RoboVac 15C Max. Un completo prodotto per la pulizia della nostra abitazione con una potenza di 2.000 Pa, autonomia fino a 100 minuti e design super sottile. Non mancano il WiFi, app dedicata e la compatibilità con i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant.

Scopri di più su Amazon a 159 euro scontato del 30%