Black Friday: Apple Watch Series 5 con 2 cinturini scontato del 34%

Su Amazon in offerta Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) a partire da 368 euro

Per il Black Friday, Amazon sconta anche Apple Watch Series 5.

In particolare si tratta della versione GPS + Cellular da 40 mm con Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport - Bianco, acquistabile in offerta a 368 euro con uno sconto del 34%.

In promozione anche la variante da 44mm proposta a 398 euro, con uno sconto del 32%.

Smartwatch accompagnati, inoltre, da un 2° cinturino Apple Watch incluso, disponibile in varie versioni.

Prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon, che offre anche la possibilità di acquistare il servizio di protezione aggiuntiva AppleCare+ per due anni a 99 euro.

Scopri di più su Amazon.it (prodotti acquistabili anche a rate)

