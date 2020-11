Black Friday Apple: in offerta iPhone, Airpods, Apple Watch e accessori

In promozione su Amazon.it, per un limitato periodo di tempo, vari prodotti di Apple

Dopo la promozione sull’Apple Watch Series 5 continuano ad arrivare su Amazon.it nuove offerte dedicate ai prodotti di Apple.

Per il Black Friday in promozione, per un periodo limitato di tempo, iPhone 12 mini, iPhone SE, Airpods e vari accessori.



Di seguito tutte le offerte attualmente in corso:

-Apple iPhone 12 mini da 128 GB a 829 euro scontato del 7%

-Apple iPhone SE da 128GB a 480 euro scontato del 14%

-Apple AirPods con custodia di ricarica wireless a 197 euro scontate del 14%

-Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 12 mini) a 48 euro scontata dell’11%

-Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 Pro Max) a 48 euro scontata dell'11%

-Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) a 368 euro scontato del 34%

-Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) a 398 euro scontato del 32%