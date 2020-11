Black Friday: solo per oggi la cassetta degli attrezzi Tacklife in offerta con uno sconto del 38%

Dedicarsi alla manutenzione della casa è un modo per coltivare un hobby e per fare piccole riparazioni senza spendere molto. Gli amanti del fai da te, per svolgere al meglio ogni riparazione hanno bisogno degli strumenti e degli attrezzi giusti e con le offerte del Black Friday è possibile avere tutto ciò che serve a prezzi scontati.

Solo per oggi è possibile acquistare la cassetta degli attrezzi Tacklife con uno sconto del 38%

La valigetta in alluminio con bordo professionale smussato e protezione angolare, contiene al suo interno un set di 136 strumenti perfetti per ogni tipo di riparazione.

Dal kit di cacciavite di precisione con tester, al set di chiavi inglesi, fino al metro a nastro, martello, sega a amano, taglierina e pinze, avrete una vasta gamma di accessori che vi faciliteranno e vi assisteranno in ogni lavoro di manutenzione.

Resistente e realizzato con materiali duraturi, il set può essere conservato comodamente all’interno della valigetta dotata di 2 strati pensati per avere tutto in ordine e pronto all’uso.

Grazie all’ampia gamma di applicazioni, la cassetta degli attrezzi Tacklife riuscirà a soddisfare ogni esigenza professionale.